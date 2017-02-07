Рейтинг@Mail.ru

Монтелла: «Бакка выйдет в стартовом составе, если сводит „Милан“ в хороший ресторан»

Матч: БолоньяБолонья-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо , Бакка Карлос
Сегодня, 15:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал понять, что у него нет конфликта с нападающим Карлосом Баккой, который выражал крайнее недовольство своими заменами в последних матчах команды. Итальянский специалист пошутил, что место колумбийца в стартовом составе «россонери» зависит от того, в насколько хорошее заведение он сводит команду на ужин.

«Мы разобрались в тех эпизодах, не думаю, что он натворил что-то серьезное.

Он сказал, что сводит команду на ужин, не знаю, в ресторан или пиццерию. Я спрошу у него, куда он нас поведет, от его ответа будет зависеть то, выйдет ли он в стартовом составе в матче против „Болоньи“».

Ранее сообщалось, Монтеллу на посту главного тренера «Милана» летом может сменить Роберто Манчини.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:33
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:31
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:29
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:34 Лопетеги: «Я не закрывал перед Касильясом дверь в сборную Испании» 1
13:57 Каннаваро: «„Наполи“ доставит „Реалу“ неприятности» 11
13:46 Срна: «Модрич - лучший полузащитник в мире. Не один из лучших, а лучший» 42
13:32 Бегович: «Меня беспокоит отсутствие игровой практики, но я останусь в „Челси“» 5
11:15 Игало: «Я бы хотел в будущем вернуться в Премьер-Лигу» 1
10:32 Сильвестр: «Надеюсь, Марсьяль не поступит, как Погба» 8
10:19 Сабалета: «Агуэро? Он взрослый парень, ему не впервой сидеть на скамейке запасных» 9
09:17 Чалханоглу: «Я ничего не говорил о „Челси“!» 5
08:53 20-летний защитник «Фрайбурга»: «Я восхищаюсь Жозе Моуриньо, его философией» 11
08:42 Симпсон: «У „Лестера“ уже есть опыт ведения борьбы за выживание, мы справимся» 9
все материалы по этой теме
Турниры