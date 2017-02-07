Монтелла: «Бакка выйдет в стартовом составе, если сводит „Милан“ в хороший ресторан»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал понять, что у него нет конфликта с нападающим Карлосом Баккой, который выражал крайнее недовольство своими заменами в последних матчах команды. Итальянский специалист пошутил, что место колумбийца в стартовом составе «россонери» зависит от того, в насколько хорошее заведение он сводит команду на ужин.

«Мы разобрались в тех эпизодах, не думаю, что он натворил что-то серьезное.

Он сказал, что сводит команду на ужин, не знаю, в ресторан или пиццерию. Я спрошу у него, куда он нас поведет, от его ответа будет зависеть то, выйдет ли он в стартовом составе в матче против „Болоньи“».

Ранее сообщалось, Монтеллу на посту главного тренера «Милана» летом может сменить Роберто Манчини.