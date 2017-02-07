Гол Гордюшенко позволил ЦСКА обыграть ЛАСК
Сегодня, 16:16 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на сборе в Испании ЦСКА одолел австрийский ЛАСК.
ЦСКА – ЛАСК – 1:0 (0:0)
Гол: Гордюшенко 51.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий (Козаев 79), Васин, Набабкин (Оланаре 62), Олейников, Хосонов (Кодзаев 83), Кучаев, Гордюшенко, Щенников, Чалов, Жамалетдинов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
ЛАСК: Перван, Паулу Отавиу, Луккенедер (Боатенг 67), Рамсебнер, Ранфтль, Риманн (Шмид 77), Михорль (Реп 46), Доган Эрдоган (Гргич 77), Кере (Имбонго Беле 77), Фабиану (Майер 77), Гартлер (Ульманн 77).
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Соскучились по чемпионату России и ярким персонажам «Зенита», «Спартака» и других клубов? «Соккер.ру» компенсирует потерю – собираем информацию о Дзюбе и компании.
Вчера
Или войдите через
Ну посмотрим конечно )
почему бы и нет,главное чтоб работе не мешало:)
Где великолепный с многократными обзорами великой победы ?
Глазки ромбиком, бровки домиком,
Все хотим мы быть чемпиоником,
Если нам дадут чемпионский трофей,
Пусть его зовут "Кубок Солей".
Гончаренко не подкачает и достойно заменит Лёню))
где Гинер такие команды находит)
А теперь сплошные фонтаны желчи. Может, язва? Так полечись, не засоряй эфир...
👎👎👎
жаль только что Щенников не прогрессирует
АХАХАХАХАХ!
За них стыдно,а они их пихают сюда
СМЕШНО!