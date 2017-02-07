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Гол Гордюшенко позволил ЦСКА обыграть ЛАСК

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, ЛАСК
Сегодня, 16:16 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке на сборе в Испании ЦСКА одолел австрийский ЛАСК.

ЦСКА – ЛАСК – 1:0 (0:0)
Гол: Гордюшенко 51.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий (Козаев 79), Васин, Набабкин (Оланаре 62), Олейников, Хосонов (Кодзаев 83), Кучаев, Гордюшенко, Щенников, Чалов, Жамалетдинов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

ЛАСК: Перван, Паулу Отавиу, Луккенедер (Боатенг 67), Рамсебнер, Ранфтль, Риманн (Шмид 77), Михорль (Реп 46), Доган Эрдоган (Гргич 77), Кере (Имбонго Беле 77), Фабиану (Майер 77), Гартлер (Ульманн 77).

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