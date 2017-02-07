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«Лестер Сити» поддержал Раньери

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 16:42 | Источник: ФК "Лестер" | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Лестер Сити» выступило со словами поддержки в адрес главного тренера команды Клаудио Раньери:

«В свете последних спекуляций футбольный клуб „Лестер Сити“ заявляет о своей решительной поддержке главного тренера команды Клаудио Раньери.

Хотя все в клубе понимают, что нынешние результаты команды должны быть улучшены, несравнимый успех, которого мы добились в последних сезонах, был основан на стабильности, чувстве единства и желании преодолеть самые сложные препятствия.

Клуб стоит и будет стоять на стороне тренера и игроков. Мы сосредоточимся на новых вызовах, что ждут нас впереди».

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