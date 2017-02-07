Роналду помог приюту для собак

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, 4 февраля отпраздновавший свой день рождения, помог приюту для собак, который находится в португальском городе Говея. В питомнике проживают около 80 животных, которым нужна помощь. На лечение каждой собаки может потребоваться до 2 000 евро. Узнав о финансовых проблемах приюта, Роналду предложил свою помощь и отправил собственникам питомника свою футболку с автографом. Предполагается, что она будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение животных.