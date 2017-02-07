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Роналду помог приюту для собак

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:44 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, 4 февраля отпраздновавший свой день рождения, помог приюту для собак, который находится в португальском городе Говея. В питомнике проживают около 80 животных, которым нужна помощь. На лечение каждой собаки может потребоваться до 2 000 евро. Узнав о финансовых проблемах приюта, Роналду предложил свою помощь и отправил собственникам питомника свою футболку с автографом. Предполагается, что она будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение животных.

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