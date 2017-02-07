Роналду помог приюту для собак
Сегодня, 20:44 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, 4 февраля отпраздновавший свой день рождения, помог приюту для собак, который находится в португальском городе Говея. В питомнике проживают около 80 животных, которым нужна помощь. На лечение каждой собаки может потребоваться до 2 000 евро. Узнав о финансовых проблемах приюта, Роналду предложил свою помощь и отправил собственникам питомника свою футболку с автографом. Предполагается, что она будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение животных.
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Тебе это мешает жить или как?
особенно каталонскую животину!)))
Футболку свою подарил чтобы продали)) А завтра он бабку через дорогу переведет и об этом будут тут писать, а еще он с ней с фотографируется что бы бабка на фото денег заработала)))
Погибший хоккеист Локомотива детям помогал, об этом мы узнали после его гибели, а тут человек которые себе памятники ставит любое свое спасибо в магазине рекламирует. Каждый выбирает себе свой путь!
Не стоит держать траур.
Рон и детям инвалидам помогает,не стоит видеть то че сильно охото видеть.
И за сколько эту футболку можно продать на аукционе.
Странная какая та помощь.Фактически поможет,это болельщик Реала,который купит эту футболку,причём не равнодушный к собакам,и по этой причине переведёт нужную сумму приюту.
это же так важней
у глоров Реала он конечно - МОЛОДЕЦ!
зато собаку спас , а ребенок умер