«Бавария» прошла «Вольфсбург» в Кубке Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» минимально одолела «Вольфсбург».
Мюнхен, стадион «Альянц Арена».
«Бавария» - «Вольфсбург» - 1:0 (1:0)
Гол: Дуглас Коста 17.
«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо (Киммих 73), Видаль, Алькантара, Роббен (Коман 89), Дуглас Коста (Cанчеш 87), Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья, Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур (Дидави 76), Луис Густаво, Арнольд, Зегуин, Нтеп (Гомес 61), Майораль (Малли 46).
Главный тренер: Валерьен Исмаэль.
Предупреждения: Луис Густаво 57, Роббен 72.
Судья: Йокен Дреес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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