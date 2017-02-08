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«Бавария» прошла «Вольфсбург» в Кубке Германии

Матч: БаварияБавария1 : 0ВольфсбургВольфсбург
Соккер.Ру // Германия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» минимально одолела «Вольфсбург».

Мюнхен, стадион «Альянц Арена».

«Бавария» - «Вольфсбург» - 1:0 (1:0)
Гол: Дуглас Коста 17.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо (Киммих 73), Видаль, Алькантара, Роббен (Коман 89), Дуглас Коста (Cанчеш 87), Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья, Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур (Дидави 76), Луис Густаво, Арнольд, Зегуин, Нтеп (Гомес 61), Майораль (Малли 46).
Главный тренер: Валерьен Исмаэль.

Предупреждения: Луис Густаво 57, Роббен 72.

Судья: Йокен Дреес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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