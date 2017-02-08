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Суарес: «Мне стало смешно, когда судья меня удалил»

Матч: БарселонаБарселона1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Суарес Луис
Сегодня, 03:38 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес  полагает, что его удаление в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1) было несправедливым. Уругваец получил предупреждение на 87-й минуте, на 90-й минуте он получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Мое удаление? Мы знаем, как все здесь происходит.

Там даже фола не было, я просто развернулся и увидел, что рефери хочет, чтобы я покинул поле. Возможно, у клуба получится обжаловать мое второе предупреждение. Мне стало смешно, когда я увидел второй „горчичник“. Есть вещи, которые невозможно объяснить, но мы уже привыкли. В нашей команде изначально не надеялись на легкий матч с „Атлетико“», — отметил Суарес.

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