«Рома» побила собственный рекорд 1930-го года

«Рома», обыграв на своем поле «Фиорентину» (4:0), одержала 14 победу подряд в домашних матчах Серии А.

Тем самым римляне побили клубный рекорд 1930-го года.

