Катар тратит около 500 млн долларов в неделю на подготовку к чемпионату мира-2022
Сегодня, 10:47 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади заявил, что власти государства еженедельно тратят около 500 млн долларов на подготовку к чемпионату мира 2022 года:
«Мы тратим около 500 млн долларов в неделю на основные проекты.
И будем продолжать делать это следующие три или четыре года, чтобы достичь своей цели – по-настоящему подготовить страну к 2022 году».
Сообщается, что общие затраты Катара на подготовку к Мундиалю составят более 200 млрд долларов.
Ранее стало известно, что в Катаре ограничат места употребления алкоголя во время ЧМ-2022.
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Все будут сравнивать с ЧМ-2022, а там организаторы покажут далекое будущее.
Кто-нибудь, покажите эту новость Мутко, он завтра же переедет и оставит российский футбол в покое)