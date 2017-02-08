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Катар тратит около 500 млн долларов в неделю на подготовку к чемпионату мира-2022

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2022, Финансы
Сегодня, 10:47 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади заявил, что власти государства еженедельно тратят около 500 млн долларов на подготовку к чемпионату мира 2022 года:

«Мы тратим около 500 млн долларов в неделю на основные проекты.

И будем продолжать делать это следующие три или четыре года, чтобы достичь своей цели  по-настоящему подготовить страну к 2022 году».

Сообщается, что общие затраты Катара на подготовку к Мундиалю составят более 200 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в Катаре ограничат места употребления алкоголя во время ЧМ-2022.

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