«Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в матче против «Атлетико»

«Барселона» намерена оспорить вторую желтую карточку, показанную главным арбитром ответного полуфинального матча Кубка Испании между «сине-гранатовыми» и «Атлетико» Хесусом Мансано нападающему каталонского клуба Луису Суаресу.

Напомним, что второй «горчичник», в результате которого футболист был вынужден покинуть поле, был выписан уругвайцу за удар локтем хавбека гостей Коке.

Сам Суарес признался, что ему стало смешно, когда судья удалил его.