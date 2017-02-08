«Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в матче против «Атлетико»
Сегодня, 11:26 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Антон Белюсь
«Барселона» намерена оспорить вторую желтую карточку, показанную главным арбитром ответного полуфинального матча Кубка Испании между «сине-гранатовыми» и «Атлетико» Хесусом Мансано нападающему каталонского клуба Луису Суаресу.
Напомним, что второй «горчичник», в результате которого футболист был вынужден покинуть поле, был выписан уругвайцу за удар локтем хавбека гостей Коке.
Сам Суарес признался, что ему стало смешно, когда судья удалил его.
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