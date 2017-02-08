Т. Азар: «Чтобы стать лучшим в мире, Эдену надо подождать, пока Роналду и Месси постареют»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар считает, что его брату Эдену Азару, выступающему за «Челси», по силам в ближайшем будущем стать лучшим игроком в мире:

«По силам ли Азару стать обладателем „Золотого мяча“ в будущем? Да, все считают, что у него есть потенциал стать лучшим игроком в мире. Но на данный момент на планете есть два невероятных футболиста - Криштиану Роналду и Лионель Месси. Возможно, Эдену придется подождать, пока они угомонятся или сильно постареют.

Эден может стать лучшим, для меня он уже один из лучших. Хочу, чтобы в ближайшее время он финишировал в первой тройке при голосовании за „Золотой мяч“, думаю, он это сделает».