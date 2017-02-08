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Вагнер Лав: «Если Гинер позовёт меня в ЦСКА, я вернусь тут же, без промедлений»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, ЦСКА, Аланьяспор, Вагнер Лав, Гинер Евгений , Березуцкий Василий
Сегодня, 13:44 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав признался, что с радостью вернется в ЦСКА, где провел лучшие годы своей карьеры, если получит от московского клуба предложение:

«По словам Василия Березуцкого, я из всех легионеров РФПЛ остаюсь самым-самым? Вы Васе передайте, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет - сразу приеду.

Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и вправду был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же, без промедлений».

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