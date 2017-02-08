«Реал» присматривается к Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко заинтересовал мадридский «Реал». В «Королевском клубе» впечатлены хорошей формой игрока в этом сезоне и рассматривают его в качестве одного из кандидатов на позицию форварда, которая должна стать вакантной после летнего ухода Карима Бензема. Также сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит в боснийце отличного напарника по атаке для Криштиану Роналду.

В этом сезоне 30-летний Джеко, которым ранее интересовался также «Милан», провел 32 матча во всех турнирах и забил в них 24 гола.