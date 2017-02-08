Агент: «Джеко мне напоминает ван Бастена»

Сильвано Мартина, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Реала».

«Эдин уже в большом клубе. У „Ромы“ есть отличная инфраструктура, очень много болельщиков, поэтому я не вижу никаких оснований для ухода.

Джеко всегда был сильным игроком. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но затем Спаллетти помог ему с адаптацией в Серии А. Клуб рассчитывает на него, а сам Эдин отвечает действиями на поле.

Он забил более 200 голов в своей карьере, а в некоторых играх Джеко мне напоминает великого ван Бастена».