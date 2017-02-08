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Агент: «Джеко мне напоминает ван Бастена»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Джеко Эдин
Сегодня, 18:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Сильвано Мартина, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Реала».

«Эдин уже в большом клубе. У „Ромы“ есть отличная инфраструктура, очень много болельщиков, поэтому я не вижу никаких оснований для ухода. 

Джеко всегда был сильным игроком. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но затем Спаллетти помог ему с адаптацией в Серии А. Клуб рассчитывает на него, а сам Эдин отвечает действиями на поле.

Он забил более 200 голов в своей карьере, а в некоторых играх Джеко мне напоминает великого ван Бастена».

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