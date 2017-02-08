«Ювентус» обыграл «Кротоне»

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» одержал выездную победу над «Кротоне».

Кротоне, стадион «Эцио Шида».

«Кротоне» - «Ювентус» - 0:2 (0:0)

Голы : Манджукич 60, Игуаин 74.

«Кротоне»: Кордац, Феррари, Чеккерини, Месба, Сампиризи (Акости 70), Барберис, Рози, Капецци, Тонев (Тротта 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич 84).

Главный тренер: Давиде Никола.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Ругани, Дани Алвес (Барцальи 78), Асамоа, Хедира (Пьянич 70), Ринкон, Пьяца (Стураро 88), Манджукич, Дибала, Игуаин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Бонуччи 65.

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.