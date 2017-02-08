«Ювентус» обыграл «Кротоне»
Сегодня, 21:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» одержал выездную победу над «Кротоне».
Кротоне, стадион «Эцио Шида».
«Кротоне» - «Ювентус» - 0:2 (0:0)
Голы: Манджукич 60, Игуаин 74.
«Кротоне»: Кордац, Феррари, Чеккерини, Месба, Сампиризи (Акости 70), Барберис, Рози, Капецци, Тонев (Тротта 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич 84).
Главный тренер: Давиде Никола.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Ругани, Дани Алвес (Барцальи 78), Асамоа, Хедира (Пьянич 70), Ринкон, Пьяца (Стураро 88), Манджукич, Дибала, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Бонуччи 65.
Судья: Паоло Валери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Жду нытиков интерастов с комментариями - "судья украл победу у Кротоне, он не поставил десять пенальти"
Аха-ха)
Уходим в отрыв, господа!
Жду нытиков интерастов с комментариями - "судья украл победу у Кротоне, он не поставил десять пенальти"
Аха-ха)
Уходим в отрыв, господа!
Юве очень разочаровал,Серия А в помойку идет,1-0 0-10-2 вот аткой результат,эти тупые макароники для кого играют?для статитистики,и так народ не ходит на стадики,посещаемость низкая,фууу.посмотрел,пойду отмоюсь от увиденного
Жду нытиков интерастов с комментариями - "судья украл победу у Кротоне, он не поставил десять пенальти"
Аха-ха)
Уходим в отрыв, господа!
Зачем такие соревнования, когда разница в классе-пропасть???!!!