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«Ювентус» обыграл «Кротоне»

Матч: КротонеКротоне0 : 2ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» одержал выездную победу над «Кротоне».

Кротоне, стадион «Эцио Шида».

«Кротоне» - «Ювентус» - 0:2 (0:0)
Голы: Манджукич 60, Игуаин 74.

«Кротоне»: Кордац, Феррари, Чеккерини, Месба, Сампиризи (Акости 70), Барберис, Рози, Капецци, Тонев (Тротта 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич 84).
Главный тренер: Давиде Никола.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Ругани, Дани Алвес (Барцальи 78), Асамоа, Хедира (Пьянич 70), Ринкон, Пьяца (Стураро 88), Манджукич, Дибала, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Бонуччи 65.

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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