Фекир: «Предпочитаю испанский чемпионат»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир отметил, что предпочитает испанский чемпионат больше остальных, но подчеркнул, что пока не задумывается о том, чтобы покинуть французский клуб:

«Я сейчас об этом не думаю. Мы еще далеки от конца сезона. Я не думаю об этом вообще.

Мне нравится Испания. Это лига, в которой показывают хороший футбол. Я предпочитаю этот чемпионат. После этого в моем списке идут чемпионаты Англии и Германии. Итальянская лига мне нравится не так сильно».

В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету 23-летнего хавбека 5 голов и 3 голевых передачи за 19 матчей.

Напомним, что нападающим «Лиона» Александром Лаказеттом интересуются несколько топ-клубов Европы.