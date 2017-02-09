Фернандиньо: «Уверен, Жезус станет игроком мирового уровня»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Фернандиньо, Жезус Габриэль
Сегодня, 04:22 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о молодом нападающем команды Габриэле Жезусе:
«Жезусу еще есть чему учиться, но он хорошо начинает карьеру в „Сити“. Приятно видеть его прогресс. Главное, что ему удается забивать голы. Габриэль очень быстро приспособился к новым условиям. Играть в Англии непросто, но я очень надеюсь, что ему удастся продолжить выступать в том же духе и стать еще более классным футболистом. Уверен, что он сильно прибавит и вырастет в игрока мирового уровня».
Жезус провел три матча в АПЛ в текущем сезоне, забил три гола, а также отметился одной результативной передачей.
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