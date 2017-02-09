Фернандиньо: «Уверен, Жезус станет игроком мирового уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о молодом нападающем команды Габриэле Жезусе:

«Жезусу еще есть чему учиться, но он хорошо начинает карьеру в „Сити“. Приятно видеть его прогресс. Главное, что ему удается забивать голы. Габриэль очень быстро приспособился к новым условиям. Играть в Англии непросто, но я очень надеюсь, что ему удастся продолжить выступать в том же духе и стать еще более классным футболистом. Уверен, что он сильно прибавит и вырастет в игрока мирового уровня».

Жезус провел три матча в АПЛ в текущем сезоне, забил три гола, а также отметился одной результативной передачей.