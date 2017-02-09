МЮ занял первое место среди клубов по числу проданных футболок в 2016 году

«Манчестер Юнайтед» занял первое место по числу проданных футболок в 2016 году.

Согласно изданию The Sun, МЮ продал в прошлом году 2 850 000 футболок, второе место по этому показателю занял мадридский «Реал» (2 290 000 футболок), третьей стала «Барселона» (1 980 000).

В топ-10 клубов также вошли: «Челси» (1 650 000), «Бавария» (1 500 000), «Арсенал» (1 225 000), «Ювентус» (850 000), «Ливерпуль» (705 000), ПСЖ (685 000) и «Милан» (650 000).

Напомним, сайт «Манчестер Юнайтед» был признан самым посещаемым клубным сайтом в 2016 году.