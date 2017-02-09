Защитник тульского «Арсенала» Форбс находится на просмотре в «Кайрате»

Защитник тульского «Арсенала» Браун Форбс находится в Турции на учебно-тренировочном сборе «Кайрата».

25-летний костариканец уже сыграл за казахстанский клуб в контрольном матче против хорватского «Сплита» (0:0).

В текущем сезоне на счету Форбса 2 гола в 12 матчах РФПЛ.

Напомним, тульский «Арсенал» арендовал у «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу.