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Защитник тульского «Арсенала» Форбс находится на просмотре в «Кайрате»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Кайрат, Браун Форбс
Сегодня, 07:10 | Источник: Sports.kz | Редакция: Павел Молочный

Защитник тульского «Арсенала» Браун Форбс находится в Турции на учебно-тренировочном сборе «Кайрата».

25-летний костариканец уже сыграл за казахстанский клуб в контрольном матче против хорватского «Сплита» (0:0).

В текущем сезоне на счету Форбса 2 гола в 12 матчах РФПЛ.

Напомним, тульский «Арсенал» арендовал у «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу.

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