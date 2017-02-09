Защитник тульского «Арсенала» Форбс находится на просмотре в «Кайрате»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Кайрат, Браун Форбс
Сегодня, 07:10 | Источник: Sports.kz | Редакция: Павел Молочный
Защитник тульского «Арсенала» Браун Форбс находится в Турции на учебно-тренировочном сборе «Кайрата».
25-летний костариканец уже сыграл за казахстанский клуб в контрольном матче против хорватского «Сплита» (0:0).
В текущем сезоне на счету Форбса 2 гола в 12 матчах РФПЛ.
Напомним, тульский «Арсенал» арендовал у «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу.
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