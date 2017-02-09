Кержаков: «Основа „Зенита“ или € 50 млн в год в Китае? Конечно, первое»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, как бы он отнесся к возможности уехать в Китай за большие деньги:

«Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет».

«И все же: основа „Зенита“ или € 50 млн в год в Китае?» — уточнили у футболиста. «Конечно, основа в „Зените“. Если бы „Зенит“ на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае — другое дело», — отметил 34-летний форвард.

Ранее Кержаков признался, что осознает близость окончания своей карьеры.