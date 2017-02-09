Кержаков: «Основа „Зенита“ или € 50 млн в год в Китае? Конечно, первое»
Сегодня, 07:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, как бы он отнесся к возможности уехать в Китай за большие деньги:
«Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет».
«И все же: основа „Зенита“ или € 50 млн в год в Китае?» — уточнили у футболиста. «Конечно, основа в „Зените“. Если бы „Зенит“ на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае — другое дело», — отметил 34-летний форвард.
Ранее Кержаков признался, что осознает близость окончания своей карьеры.
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Лучший бомбардир «Зенита» за историю клуба.
Лучший бомбардир в истории российского футбола.
Лучший бомбардир сборной России (30 голов)
Лучший российский бомбардир в еврокубках (29 голов).
есть ещё такие паспортисты в России? кто, кто а Кержаков и Аршавин одни из лучших футболистов в России.
1) Аршавин лучший футболист в истории современной России.
2) Кержаков лучший бомбардир в истории современной России.
3) Акинфеев лучший вратарь в истории современной России.
жаль но такие футболисты для России это редкость, не скоро появятся их аналоги.
Сиди у то в зените на лавочке и получай свои 4 млн!!!
Русские не нужны ни кому,даже китайцам))))
А Керж лучший нап России !!!
Только нет у Кержакова шансов ни на основу в "Зените", ни на 50 млн. в Китае.
Вот на этих словах весь патриотизм и закончился.