Шалимов: «Тренерский штаб „Краснодара“ уже знает о „Фенербахче“ всё»

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что тренерский штаб клуба собрал уже всю необходимую информацию о сопернике «горожан» на стадии 1/16 финала Лиги Европы - турецкого «Фенербахче»:

«До официального матча еще неделя. О „Фенербахче“ игрокам все покажем и расскажем, когда вернемся со сбора. Тренерский штаб уже все знает о них. Ближе к игре уже определим, что ребятам говорить, а что нет. Нам важно завтра сыграть, не получить травм, вернуться домой, восстановиться и готовиться дальше. Важно, чтобы никто не получил серьезных повреждений, которых мы боимся, исходя из прошлого опыта».