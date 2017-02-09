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Шалимов: «Тренерский штаб „Краснодара“ уже знает о „Фенербахче“ всё»

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: мнение, Краснодар, Фенербахче, Шалимов Игорь
Сегодня, 10:02 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что тренерский штаб клуба собрал уже всю необходимую информацию о сопернике «горожан» на стадии 1/16 финала Лиги Европы - турецкого «Фенербахче»:

«До официального матча еще неделя. О „Фенербахче“ игрокам все покажем и расскажем, когда вернемся со сбора. Тренерский штаб уже все знает о них. Ближе к игре уже определим, что ребятам говорить, а что нет. Нам важно завтра сыграть, не получить травм, вернуться домой, восстановиться и готовиться дальше. Важно, чтобы никто не получил серьезных повреждений, которых мы боимся, исходя из прошлого опыта».

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