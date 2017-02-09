Кальехон: «Роналду - абсолютно нормальный и скромный человек»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Наполи, Кальехон Хосе, Рамос Серхио, Мората Альваро, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:33 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими одноклубниками по «Реалу»:
«Матчи против „Реала“ - это вызов для нас. Но пока нам нельзя говорить о мадридском клубе, у нас еще игра в чемпионате, босс сердится!
Общаюсь ли я со своими бывшими одноклубниками по „Реалу“? Часто общаюсь с Рамосом и Моратой. Поздравлял Роналду с завоеванием „Золотого мяча“.
Какой Роналду одноклубник? Это абсолютно нормальный и скромный человек. Очень трудолюбивый: первый приходит на тренировки, последним уходит. Я всегда старался учиться у него. Не каждый день вам выпадает возможность работать с лучшим игроком в мире».
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