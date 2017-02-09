Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники»

Джон Элканн, президент компании Exor - главного акционера «Ювентуса», раскритиковал руководство «Интера», которое осталось недовольно судейством в матче 23-го тура Серии А между командами:

«Невероятно, какие в „Интере“ неудачники, им следовало бы уже привыкнуть к этому.

Матч проходил на стадионе „Ювентуса“, это была хорошая игра, даже для „Интера“. Мне жаль, что им необходимо раздувать скандал после игры, в которой „Ювентус“ играл хорошо и победил заслуженно.

Важно понимать, что происходит на поле, и осознавать, что „Ювентус“ всегда действовал с достоинством».