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Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники»

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 0ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 16:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Джон Элканн, президент компании Exor - главного акционера «Ювентуса», раскритиковал руководство «Интера», которое осталось недовольно судейством в матче 23-го тура Серии А между командами:

«Невероятно, какие в „Интере“ неудачники, им следовало бы уже привыкнуть к этому.

Матч проходил на стадионе „Ювентуса“, это была хорошая игра, даже для „Интера“. Мне жаль, что им необходимо раздувать скандал после игры, в которой „Ювентус“ играл хорошо и победил заслуженно.

Важно понимать, что происходит на поле, и осознавать, что „Ювентус“ всегда действовал с достоинством».

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