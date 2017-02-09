Тульский «Арсенал» отзаявил 7 футболистов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Арсенал Т, Герус Роман, Калешин Игорь, Айдов Дмитрий, Смирнов Дмитрий, Шаповалов Сергей, Аппаев Хызыр, Маслов Сергей
Сегодня, 17:20 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя
Тульский «Арсенал» отзаявил вратаря Романа Геруса, защитников Игоря Калешина, Дмитрия Айдова, полузащитников Дмитрия Смирнова, Сергея Шаповалова, нападающих Хызыра Аппаева и Сергея Маслова.
Ранее президент клуба Гурам Аджоев сообщил, что клуб расстанется с 14 игроками.
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