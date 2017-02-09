Тульский «Арсенал» отзаявил 7 футболистов

Александр Чистяков Сколько шагать спартаковцам ради чемпионства? В «Спартаке» не говорят о чемпионстве, но дают обещания. Боккетти двинет пешком в Италию, Таски – в Германию, а Каррера заставит всех остальных. Сколько же им топать? Комментариев: 11

Станислав Горин В Россию с любовью Крестник Гинера готов вернуться в ЦСКА по первому зову, но не только Вагнер Лав или Иванович заглядывали в гости во второй раз. «Соккер.ру» предается воспоминаниям. Комментариев: 8