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Ван Перси дисквалифицирован на три матча

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Фенербахче, Ван Перси Робин
Вчера, 23:59 | Источник: football-oranje.com | Редакция: Сергей Иванов

Федерация футбола Турции приняла решение дисквалифицировать нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси на три матча за неподобающее поведение в матче Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0). Голландец после гола провоцировал игроков и болельщиков «Бешикташа», празднуя взятие ворот. Также он симулировал в ряде эпизодов. Также ван Перси оштрафован на пять тысяч евро.

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