Ван Перси дисквалифицирован на три матча

Федерация футбола Турции приняла решение дисквалифицировать нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси на три матча за неподобающее поведение в матче Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0). Голландец после гола провоцировал игроков и болельщиков «Бешикташа», празднуя взятие ворот. Также он симулировал в ряде эпизодов. Также ван Перси оштрафован на пять тысяч евро.