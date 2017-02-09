Ван Перси дисквалифицирован на три матча
Вчера, 23:59 | Источник: football-oranje.com | Редакция: Сергей Иванов
Федерация футбола Турции приняла решение дисквалифицировать нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси на три матча за неподобающее поведение в матче Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0). Голландец после гола провоцировал игроков и болельщиков «Бешикташа», празднуя взятие ворот. Также он симулировал в ряде эпизодов. Также ван Перси оштрафован на пять тысяч евро.
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