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Боков: «Возможно, переименование „Терека“ в „Ахмат“ – правильный шаг»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Терек, Боков Максим
Сегодня, 03:08 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник «Зенита», ЦСКА и «Терека» Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переименовании грозненского клуба в ФК «Ахмат»:

«Возможно, это будет правильный шаг. На самом деле, огромного значения этот вопрос не имеет, главное, что история „Терека“ останется навсегда, и люди будут ее помнить. Возможно, кому-то будет и обидно, что „Терек“ переименован, но это будет тот же клуб, потому что без прошлого нет будущего».

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