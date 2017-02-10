Боков: «Возможно, переименование „Терека“ в „Ахмат“ – правильный шаг»

Экс-защитник «Зенита», ЦСКА и «Терека» Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переименовании грозненского клуба в ФК «Ахмат»:

«Возможно, это будет правильный шаг. На самом деле, огромного значения этот вопрос не имеет, главное, что история „Терека“ останется навсегда, и люди будут ее помнить. Возможно, кому-то будет и обидно, что „Терек“ переименован, но это будет тот же клуб, потому что без прошлого нет будущего».