Сборные Бразилии и Аргентины летом проведут товарищеский матч в Мельбурне
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Заграница: события, Бразилия, Аргентина, Месси Лионель, Неймар
Сегодня, 05:06 | Источник: cbf.com.br | Редакция: Павел Молочный
Сборные Бразилии и Аргентины 9 июня проведут товарищеский матч в австралийском городе Мельбурн.
Отмечается, что обе команды привезут в Австралию сильнейшие составы, включая лидеров «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.
Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», на котором пройдет товарищеская встреча, вмещает 100 тысяч зрителей.
Напомним, что Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии.
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