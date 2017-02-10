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Сборные Бразилии и Аргентины летом проведут товарищеский матч в Мельбурне

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Заграница: события, Бразилия, Аргентина, Месси Лионель, Неймар
Сегодня, 05:06 | Источник: cbf.com.br | Редакция: Павел Молочный

Сборные Бразилии и Аргентины 9 июня проведут товарищеский матч в австралийском городе Мельбурн.

Отмечается, что обе команды привезут в Австралию сильнейшие составы, включая лидеров «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.

Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», на котором пройдет товарищеская встреча, вмещает 100 тысяч зрителей.

Напомним, что Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии.

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