Сборные Бразилии и Аргентины летом проведут товарищеский матч в Мельбурне

Сборные Бразилии и Аргентины 9 июня проведут товарищеский матч в австралийском городе Мельбурн.

Отмечается, что обе команды привезут в Австралию сильнейшие составы, включая лидеров «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.

Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», на котором пройдет товарищеская встреча, вмещает 100 тысяч зрителей.

Напомним, что Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии.