Кэррик: «МЮ не будет праздновать второе место, мы отмечаем только чемпионство»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что команда не собирается праздновать даже второе место по итогам сезона в АПЛ.

«Мы не будем праздновать, если в конечном итоге займем третье, четвертое или даже второе место. МЮ празднует только чемпионство. Хотя, конечно, попасть в Лигу чемпионов очень важно для нашего клуба. Мы хотим там выступать, лучшие игроки мира хотят играть в этом турнире».

В последнем туре АПЛ МЮ разгромил «Лестер» (3:0).