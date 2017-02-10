Кэррик: «МЮ не будет праздновать второе место, мы отмечаем только чемпионство»
Сегодня, 15:41 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что команда не собирается праздновать даже второе место по итогам сезона в АПЛ.
«Мы не будем праздновать, если в конечном итоге займем третье, четвертое или даже второе место. МЮ празднует только чемпионство. Хотя, конечно, попасть в Лигу чемпионов очень важно для нашего клуба. Мы хотим там выступать, лучшие игроки мира хотят играть в этом турнире».
В последнем туре АПЛ МЮ разгромил «Лестер» (3:0).
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