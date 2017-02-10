Петреску намерен жаловаться на «Кубань» в ФИФА
Сегодня, 18:29 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу отметил, что его клиент намерен жаловаться на краснодарский клуб в ФИФА.
«„Кубань“ не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Армашу, Шандао и Рабиу. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время.
У нас на руках есть решение РФС, обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь».
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