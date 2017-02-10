«Зенит» отдал М. Кержакова в аренду «Оренбургу»

«Зенит» подтвердил, что вратарь команды Михаил Кержаков перешел в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. 30-летний голкипер будет играть за оренбургскую команду до июня. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах РФПЛ.