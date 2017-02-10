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«Зенит» отдал М. Кержакова в аренду «Оренбургу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Зенит, Оренбург, Кержаков Михаил
Сегодня, 18:31 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

«Зенит» подтвердил, что вратарь команды Михаил Кержаков перешел в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. 30-летний голкипер будет играть за оренбургскую команду до июня. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах РФПЛ.

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