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Албин: «Все работы на „Крестовском“ завершим до 1 апреля – и это не шутка»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 06:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подтвердил, что все работы на стадионе «Крестовский» будут завершены до 1 апреля:

«Состоится ли церемония открытия стадиона? Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча „Зенита“.

Первого апреля арену покинет последний строитель? Напоминаю, что это день шутки или день дурака. Но до 1 апреля все завершим  и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю „Зенит“. Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца  отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.

После завершения Кубка конфедерации нам еще предстоит адаптировать стадион к требованиям чемпионата мира, но это касается не чаши, а только периметра безопасности и временных сооружений. Поэтому работать тут будем до 2018 года».

Албин также сообщил, что на стадионе были выполнены все требования ФИФА по устранению высокого уровня вибрации газона.

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