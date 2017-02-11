Рейтинг@Mail.ru

Суркис может покинуть пост вице-президента УЕФА

Соккер.Ру // Организация: УЕФА
Сегодня, 06:47 | Источник: segodnya.ua | Редакция: Павел Молочный

Украина может лишиться своего представителя в исполкоме УЕФА. Вчера в Ньоне исполнительный комитет организации единогласно одобрил ряд административных реформ, предложенных президентом европейского футбольного союза Александером Чеферином.

В частности, был ограничен максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года — 12 лет в общей сложности.

У Григория Суркиса, который является членом исполкома УЕФА с 2004 года, общий срок полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение о его отставке может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдет в Хельсинки.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
24 января 2017
20:14 УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта 45
18 января 2017
09:19 Фото Президент УЕФА: «Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира» 66
10 января 2017
23:58 УЕФА: «Новый формат чемпионатов мира не увеличит нагрузку на игроков» 2
27 декабря 2016
10:56 УЕФА разрешил «Шахтёру» проводить матчи Лиги Европы в Харькове 25
22 декабря 2016
04:38 УЕФА не планирует лишать Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020 20
18 декабря 2016
13:48 УЕФА не поддержал идею создания Объединенной балканской лиги 31
14 декабря 2016
05:26 УЕФА не будут переносить матч «Фенербахче» – «Краснодар» из-за терактов 10
09 декабря 2016
21:40 Чеферин: «Пока нет конкретики по вопросу расширения числа участников чемпионата мира» 2
08 декабря 2016
13:55 УЕФА вынесет вердикт по делу о киевском «Динамо» и «Бешикташе» 2 февраля 20
07 декабря 2016
11:20 УЕФА жёстко отреагирует на беспорядки в Киеве 111
все материалы по этой теме
Турниры