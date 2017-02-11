Суркис может покинуть пост вице-президента УЕФА

Украина может лишиться своего представителя в исполкоме УЕФА. Вчера в Ньоне исполнительный комитет организации единогласно одобрил ряд административных реформ, предложенных президентом европейского футбольного союза Александером Чеферином.

В частности, был ограничен максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года — 12 лет в общей сложности.

У Григория Суркиса, который является членом исполкома УЕФА с 2004 года, общий срок полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение о его отставке может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдет в Хельсинки.