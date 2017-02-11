Гвардиола: «Браво - один из лучших вратарей мира»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Браво Клаудио
Сегодня, 10:23 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему считает вратаря манкунианцев Клаудио Браво одним из лучших голкиперов мира. Чилиец очень неуверенно сыграл в ряде поединков «горожан», после чего Гвардиола усадил его в запас, а в рамку поставил Вилли Кабальеро.
«Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он отличный игрок, топ-вратарь. Браво является одним из сильнейших голкиперов мира. Его долгая карьера говорит сама за себя. Конечно, в Англии есть свои особенности футбола, но это не отменяет того факта, что Браво отличный, отличный вратарь. У меня нет никаких сомнений.
Кто будет стоять на воротах в матче с „Борнмутом“? Я не знаю, буду принимать решение в день игры».
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