Гвардиола: «Браво - один из лучших вратарей мира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему считает вратаря манкунианцев Клаудио Браво одним из лучших голкиперов мира. Чилиец очень неуверенно сыграл в ряде поединков «горожан», после чего Гвардиола усадил его в запас, а в рамку поставил Вилли Кабальеро.

«Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он отличный игрок, топ-вратарь. Браво является одним из сильнейших голкиперов мира. Его долгая карьера говорит сама за себя. Конечно, в Англии есть свои особенности футбола, но это не отменяет того факта, что Браво отличный, отличный вратарь. У меня нет никаких сомнений.

Кто будет стоять на воротах в матче с „Борнмутом“? Я не знаю, буду принимать решение в день игры».