Фан-клуб «Терека» «Нохчо» поддерживает переименование команды в «Ахмат»
Сегодня, 12:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Лидер фан-клуба «Терека» «Нохчо» Умар Хаджиев сообщил, что организация полностью поддерживает идею переименования команды в «Ахмат».
«Мы, конечно, поддерживаем, даже никаких сомнений быть не может. Мы считаем, что это на сто процентов правильная инициатива. Пока до конкретики не доходило. Пока было „а что если вдруг“. Но если дойдет до конкретики, то мы точно поддержим».
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