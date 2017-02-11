«Реал» не выигрывает на выезде уже 82 дня

Сегодня «Реал» постарается обыграть «Осасуну» в матче 22-го тура Ла Лиги и прервать свою серию без побед на выезде, которая насчитывает уже 82 дня.

В последний раз «сливочные» одерживали победу в логове соперника 22 ноября, когда обыграли лиссабонский «Спортинг» на «Жозе Алваладе» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что победа «Реала» в Клубном чемпионате мира не учитывается в данной серии, так как турнир проходил на нейтральной территории - в Японии.