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«Реал» не выигрывает на выезде уже 82 дня

Матч: ОсасунаОсасуна-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня «Реал» постарается обыграть «Осасуну» в матче 22-го тура Ла Лиги и прервать свою серию без побед на выезде, которая насчитывает уже 82 дня.

В последний раз «сливочные» одерживали победу в логове соперника 22 ноября, когда обыграли лиссабонский «Спортинг» на «Жозе Алваладе» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что победа «Реала» в Клубном чемпионате мира не учитывается в данной серии, так как турнир проходил на нейтральной территории - в Японии.

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