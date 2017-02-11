Венгер: «Повезло ли „Арсеналу“? Возможно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 25-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0), в котором нападающий «канониров» Алексис Санчес забил рукой:

«Сегодня мы были сосредоточены. Нам пришлось непросто против такой хорошей команды, как „Халл“.

Повезло ли нам? Возможно. Извините, но я на это не могу повлиять.

Наша работа не слишком думать о том, что говорят другие, а концентрироваться на своих обязанностях - на своих выступлениях на поле».