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Венгер: «Повезло ли „Арсеналу“? Возможно»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 18:00 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 25-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0), в котором нападающий «канониров» Алексис Санчес забил рукой:

«Сегодня мы были сосредоточены. Нам пришлось непросто против такой хорошей команды, как „Халл“.

Повезло ли нам? Возможно. Извините, но я на это не могу повлиять.

Наша работа не слишком думать о том, что говорят другие, а концентрироваться на своих обязанностях - на своих выступлениях на поле».

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