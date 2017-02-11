«Барселона» деклассировала «Алавес»

В поединке 22-го тура Ла Лиги «Барселона» камня на камне не оставила от «Алавеса».

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»

«Алавес» – «Барселона» – 0:6 (0:2)

Голы: Суарес 37, Неймар 40, Месси 59, Алексис 63 (авт), Ракитич 65, Суарес 67.

«Алавес»: Пачеко, Алексис , Тео, Вигарай, Лагуардиа, Льоренте, Торрес, Крстичич (Фемения 46), Катаи (Ромеро 57), Сантос, Собрино.

Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

«Барселона»: Тер Штеген, Матье, Умтити (Альба 66), Динь, Видаль, Ракитич, Бускетс (Иньеста 64), Гомеш (Роберто 72), Неймар, Месси, Суарес.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Умтити 6, Бускетс 59, Ракитич 61.

Судья: Карлос Клос Гомес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.