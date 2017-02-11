«Барселона» деклассировала «Алавес»
В поединке 22-го тура Ла Лиги «Барселона» камня на камне не оставила от «Алавеса».
Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»
«Алавес» – «Барселона» – 0:6 (0:2)
Голы: Суарес 37, Неймар 40, Месси 59, Алексис 63 (авт), Ракитич 65, Суарес 67.
«Алавес»: Пачеко, Алексис , Тео, Вигарай, Лагуардиа, Льоренте, Торрес, Крстичич (Фемения 46), Катаи (Ромеро 57), Сантос, Собрино.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
«Барселона»: Тер Штеген, Матье, Умтити (Альба 66), Динь, Видаль, Ракитич, Бускетс (Иньеста 64), Гомеш (Роберто 72), Неймар, Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Умтити 6, Бускетс 59, Ракитич 61.
Судья: Карлос Клос Гомес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Видалю здоровья. Это было жутко.
Видалю здоровья. Это было жутко.
Такая красивая победа омрачилась этой травмой...
Всех с победой и удачи в Париже, надеюсь добудут хороший результат..Р
Такая красивая победа омрачилась этой травмой...
Всех с победой и удачи в Париже, надеюсь добудут хороший результат..Р
Как же жаль Алекса.. только форму набрал и вот тебе ужасная травма. Как же обидно(
Здоровья ему!
Ну а Видаль точно в аут до конца сезона. Там перелом.
Теперь все силы на Лигу чемпионов.
только разыгрался, Энрике наконец-то поверил в него и тут такая травма.
здоровья Видалю.
Ну то есть сезон без него доигрывать.
Хотя судья не даст своих в обиду.
Видаль (((((( здоровья