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Тухель: «„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“»

Матч: ДармштадтДармштадт2 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Тухель Томас
Сегодня, 21:40 | Источник: ФК "Боруссия" Д | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных от «Дармштадта» (1:2) в матче 20-го тура Бундеслиги:

«„Дармштадт“ заслужил победу.

Мы сыграли намного ниже своих возможностей, поэтому заслужили поражение. Логично, что команда, сыгравшая на пределе, победила. 

„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“. Меня не покидало ощущение, что мы так и не включились в игру».

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