Тухель: «„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных от «Дармштадта» (1:2) в матче 20-го тура Бундеслиги:

«„Дармштадт“ заслужил победу.

Мы сыграли намного ниже своих возможностей, поэтому заслужили поражение. Логично, что команда, сыгравшая на пределе, победила.

„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“. Меня не покидало ощущение, что мы так и не включились в игру».