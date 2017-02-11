Тухель: «„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“»
Сегодня, 21:40 | Источник: ФК "Боруссия" Д | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных от «Дармштадта» (1:2) в матче 20-го тура Бундеслиги:
«„Дармштадт“ заслужил победу.
Мы сыграли намного ниже своих возможностей, поэтому заслужили поражение. Логично, что команда, сыгравшая на пределе, победила.
„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“. Меня не покидало ощущение, что мы так и не включились в игру».
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