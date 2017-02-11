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Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле разобрался с «Тоттенхэмом».

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)
Голы: Мане 16, Мане 18.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва (Клаван 82), Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Арнольд 90+2), Фирмино, Коутиньо (Джан 77).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле (Сиссоко 77), Ваньяма, Алли, Эриксен (Уинкс 68), Сон (Янссен 82), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Сон 28, Хендерсон 53, Матип 56, Кейн 67, Милнер 68, Уинкс 71, Дайер 78, Алдервейрелд 83.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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