Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле разобрался с «Тоттенхэмом».

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)

Голы: Мане 16, Мане 18.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва (Клаван 82), Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Арнольд 90+2), Фирмино, Коутиньо (Джан 77).

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле (Сиссоко 77), Ваньяма, Алли, Эриксен (Уинкс 68), Сон (Янссен 82), Кейн.

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Сон 28, Хендерсон 53, Матип 56, Кейн 67, Милнер 68, Уинкс 71, Дайер 78, Алдервейрелд 83.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.