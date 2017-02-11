Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле разобрался с «Тоттенхэмом».
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)
Голы: Мане 16, Мане 18.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва (Клаван 82), Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Арнольд 90+2), Фирмино, Коутиньо (Джан 77).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле (Сиссоко 77), Ваньяма, Алли, Эриксен (Уинкс 68), Сон (Янссен 82), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Сон 28, Хендерсон 53, Матип 56, Кейн 67, Милнер 68, Уинкс 71, Дайер 78, Алдервейрелд 83.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Поздравляю самый великий клуб Англии с победой над середняками!
Поздравляю самый великий клуб Англии с победой над середняками!
https://www.youtube.com/watch?v=B8JiYKi_bHU
чтоб бомбило дольше)))
https://www.youtube.com/watch?v=s_83tDfVuHY
https://www.youtube.com/watch?v=T4-a698tU-Y
Но все равно не думаю, что завтра Бернли возьмет даже 1 очко..
Разве что футбольный Бог решит сделать сенсацию
откуда У ВАС такие?
что касается игры - я посмотрел первый тайм и выключил ибо смаковать полное домин рование скаузеров ни к чему, у ттх тупо ноги дрожжали под прессингом, ну шпоры команда молодая им такие шишки полезно набивать...
жду в лч помимо челси, мю, шейхов и скаузеров - чемп они все равно не выиграют никогда, а в лч пошумят 100%, в лч нужны самые способные, шпоры тупо не обросли мясом что показала эта лч, ну а арсеналу пора все таки перезагружаться...