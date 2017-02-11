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Почеттино: «В первом тайме вы видели команду, которая не готова бороться за „золото“»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Вчера, 23:31 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался разочарован игрой своих подопечных в матче 25-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

«„Ливерпуль“ был лучше, чем мы, и полностью заслужил победу.

Мы очень вяло начали матч. Это тяжело понять, и я очень разочарован нашим выступлением в первом тайме. Во втором тайме мы стали играть на равных, но поезд уже ушел.

Вся команда сыграла плохо. В нашей игре не было баланса.

Мы находимся в таком положении, когда все зависит от нас. Но если вы не можете справиться с давлением, как мы сегодня, то трудно бороться за победу в Премьер-Лиге. В первые 45 минут вы видели команду, которая не готова бороться за победу в Премьер-Лиге».

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