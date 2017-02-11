Почеттино: «В первом тайме вы видели команду, которая не готова бороться за „золото“»
Вчера, 23:31 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался разочарован игрой своих подопечных в матче 25-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:
«„Ливерпуль“ был лучше, чем мы, и полностью заслужил победу.
Мы очень вяло начали матч. Это тяжело понять, и я очень разочарован нашим выступлением в первом тайме. Во втором тайме мы стали играть на равных, но поезд уже ушел.
Вся команда сыграла плохо. В нашей игре не было баланса.
Мы находимся в таком положении, когда все зависит от нас. Но если вы не можете справиться с давлением, как мы сегодня, то трудно бороться за победу в Премьер-Лиге. В первые 45 минут вы видели команду, которая не готова бороться за победу в Премьер-Лиге».
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Ахаха)))
12 очков разрыв от первого места за 13 туров до конца, мега интрига.