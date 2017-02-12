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«Манчестер Сити» готов заплатить 25,5 млн фунтов за Дибалу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Манчестер Сити, Дибала Пауло
Сегодня, 11:58 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Сити» готов сделать предложение по нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Клубы контактировали между собой, изучая возможность сделки по 23-летнему аргентинцу, которым также интересуются в Испании. Сумма отступных за Дибалу составляет 38,3 млн фунтов стерлингов, но о ней речи не идет. «Сити» готов заплатить 25,5 млн фунтов или 21,3 млн плюс отдать игрока.

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