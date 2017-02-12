«Манчестер Сити» готов заплатить 25,5 млн фунтов за Дибалу

«Манчестер Сити» готов сделать предложение по нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Клубы контактировали между собой, изучая возможность сделки по 23-летнему аргентинцу, которым также интересуются в Испании. Сумма отступных за Дибалу составляет 38,3 млн фунтов стерлингов, но о ней речи не идет. «Сити» готов заплатить 25,5 млн фунтов или 21,3 млн плюс отдать игрока.