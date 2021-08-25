Раньше «Зенит» был однозначным лидером в РПЛ. На старте сезона его позиции в рейтингах изменились

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вчера, 20:29

Изучили форму футбольных чемпионов.

Команда Семака любила занижать к себе требования в РПЛ , ведь короткие серии неудач не отбирали титул. Конкуренты не такие опытные и выносливые. Но после пяти туров бросается в глаза, что где раньше «Зенит» был первым – стал третьим, где находился в первой восьмерке — нырнул глубже. Сравним показатели и сделаем выводы о состоянии единственного участника ЛЧ от России, который завтра узнает своих соперников в групповом раунде и проведет важный матч.

Атакующие показатели

13-е по обводкам. «Зенит» всегда был ужасен по дриблингу, в прошлом сезоне пришли седьмыми, собирая скромные 6.7 обводок от команды за матч. И это коллектив, который постоянно атакует. Набрали бразильцев – возможно, поднимутся выше, но пока 4.5 обводок за матч. Одна из самых примитивных команд РПЛ по подходу.

9-е по ударам. Были первыми, причем собирали солидные 18 ударов за игру (сейчас у «Динамо» 18.8 и первая строчка). Теперь у «Зенита» всего по 13 ударов. Хуже, чем показатели «Ахмата» и «Сочи». Да и просто разница с чемпионским стандартом прошлого сезона огромная – 5 выстрелов.

4-е по ключевым пасам. По передачам под удары «Зенит» уступает, причем значительно, Захаряну и Шиманьски. «Спартак» и ЦСКА отпустили меньше, но в прошлом сезоне уверенно лидировали. Вендел, Малком и Клаудиньо – надежда Семака, но если уйдет результативный Азмун, то Дзюба сам вряд ли сможет завершить много атак ударами.

2-е по точным выстрелам. Тоже были первыми и опустились ниже. Работают на классе – метких попыток меньше, но поскольку снизился объем ударов (намек на форму Азмуна и Дзюбы), то доля точных выросла. Но «Краснодар», который не побеждает, активнее у чужих ворот, чем везучая команда Семака.

1-е по голам. Сохранили позицию, но просели по средней результативности. Также 3 из 11 мячей забили с пенальти, хотя за весь прошлый сезон было только шесть таких мячей. При лучшей реализации «Динамо» и «Краснодар» легко бы догнали «Зенит».

1-е по NPxG. Даже когда лидируют, самим себе из прошлого сезона уступают. Этот параметр означает суммарное качество моментов без учета пенальти. И вот здесь «Зенит» не чисто первый. У «Динамо» и «Краснодара» тот же показатель — 8. Чемпион подпустил к себе уже двух соперников.

Параметры обороны

12-е по xGA. Суммарное качество моментов, но оппонентов. «Зенит» далеко не так хорош, как хотелось бы Семаку. Выше оба новичка – «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Причем без учета двух одиннадцатиметровых «Зенит» остается во второй части таблицы. Кстати, все решения Карасева в матче с «Локомотивом» международные эксперты РФС признали законными.

9-е по пропущенным мячам. Ловрен, Чистяков и Ракицкий ошибались, что пугает накануне ЛЧ , а Кержаков не выручал. Фактически «Зенит» пропустил восемь мячей, ведь гол Сперцяна отменили незаконно. С восемью голами получат раздельное предпоследнее место в лиге, хуже только «Ростов» и «Арсенал» (11 результативных ошибок в защите).

8-е по количеству отборов. В этом пункте важно учитывать время с мячом. По нему «Зенит» просел, и одновременно опустился на 8-е место по отборам. В прошлом сезоне были на высокой четвертой позиции, причем незначительно уступали лидерам – «Динамо», «Ахмату» и «Рубину». Сейчас видим команду, которая не борется. Появление юрких бразильцев, которые не любят драться за мяч, усугубляет положение.

8-е по проценту сэйвов. Важный параметр, ведь обычно у кандидатов в чемпионы процент высокий. У «Зенита» скромные 73.7 %. Середина таблицы, хуже, чем у новичков из НФЛ и «Сочи». По допущенным ударам в створ «Зенит» на высоком шестом месте, хотя и здесь заметно уступают тому же «Спартаку», который пропустил четыре мяча, а не семь, как Кержаков.

Прессинг и работа с мячом

9-е по перехватам. «Зенит» в прошлом сезоне был 16-м, а потом занял последнее место в ЛЧ , ведь не боролся. Семак пытается привить команде новый стиль – отсюда решение отдавать мяч оппонентам. Петербуржцы стараются, видим прогресс. Хотя 9-е место в РПЛ точно не прорыв. На скорости им играть сложно, возрастной состав.

6-е по прессингу. Опять же, прогресс, хотя показатель PPDA в два раза слабее, чем у «Спартака» и «Динамо». Названным командам не всегда хватает опыта, чтобы получить по три очка, но дело наживное, если умеешь работать быстро. «Зенит» за счет трансферов добавляет шустрых исполнителей, и это дает плоды. В прошлом сезоне нападали на оппонентов медленнее.

4-е по реализации точных ударов. В прошлом сезоне были круче, а сейчас уступают не только «Ахмату» и «Нижнему Новгороду», но и ЦСКА с «Локомотивом», потенциальным преследователям. В принципе, идут хорошо, пока другие конкуренты заметно ниже. «Зенит» хорошо реализует моменты.

3-е по точности пасов. Снова можно похвалить за параметр, который отражает класс исполнителей. И стиль игры, ведь «Зенит» отдавал мяч, но контролировал поединки. Имея самый большой в лиге бюджет на трансферы, грех не получать футболистов с 81-83 % точных передач.

2-е по длинным пасам. Тут уступают себе сами – весной лидировали, но сохранили количество забросов. ЦСКА стал играть примитивнее при Березуцком, поэтому выше. У «Зенита» тоже полный порядок. Класс отражается в мелочах с мячом, но у своих ворот чемпион слишком часто ошибается.

Выводы о состоянии «Зенита»

- Цифры показывают, что Сергей Богданович – фантастически везучий наставник. Команду к сезону не подготовили. «Зенит» заметно проигрывает самому себе чемпионского образца. Дождемся ошибок от столбов, вроде Барриоса, Сантоса, Азмуна или Дзюбы – генерировали преимущество, и команда станет слабее.

- Большие надежды связывают с Венделом, Коутиньо и Малкомом. Индивидуальности могут сделать разницу в РПЛ . Или могли? Лига не такая закрытая, как раньше, а оборона – слабое место «Зенита». Забивать будут часто и смачно, но защита не радует. И усилиться, если экстренно не увеличат количество легионеров, невозможно. Все места для легионеров занят и вратаря не подвезли.

- «Зенит» прошел по канату – чемпион мог пять раз подряд сыграть вничью. А пять очков это 11-12-я строчка, рядом с зоной вылета. Будь Семак таким же «везучим», как Витория или Ганчаренко – были бы соседями в таблице, ведь их команды тоже собирают статистику, а толку пока нет. Не оспаривая однозначный статус «Зенита» как фаворита РПЛ , фиксируем его новое состояние.

Плохо начали, а классом отдельных игроков в Лиге чемпионов точно не прикрыться. Вендел, Малком и Клаудиньо, если бы тянули уровень больших клубов топ-5, играли именно там. Чемпион пока не в форме и упрек оппонентам, что его пока никто не обыгрывал. Тем более, «Зенит» лишен сейчас еще и привычного козыря.