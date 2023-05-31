«Манчестер Сити» против хорватской магии. Финал ЛЧ также важен для армян и турок

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вчера, 13:13

Хорваты выиграли 10 кубков подряд.

Хорватская серия – забавное совпадение

«Манчестер Сити» нужно прервать победную серию славян в финалах ЛЧ . Хорваты с 2013-го года каждый поднимают над головой кубок чемпионов. Серия стартовала с победы Манджукича. У Клоппа на поле было три поляка и серб, но выиграл Марио, забивший в финале. Дальше включился Модрич. «Реал» победил после паузы в 12 лет со спасительным голом Рамоса на последних секундах дерби с «Атлетико».

Дальше хорватская магия работала на «Барселону» с Ракитичем. Затем хет-трик из побед сделал Ковачич, а покер удался Модричу. Хорваты получили девять комплектов золотых медалей за шесть лет. В 2019-м году серию поддержал старина Ловрен. Хорватская магия защитила «Ливерпуль» от вылета против «Барселоны», а затем помогла выдержать натиск «Тоттенхэма». Деян сидел на лавке, но оказывал моральную поддержку.

После этого «Бавария» вспомнила о заклятии. Немцы выписали Перишича в аренду. Нойер много трудился, но остановил Мбаппе и Неймару в финале. А когда играли «Челси» и «Манчестер Сити», то победу праздновал Ковачич. Хаверц забил, а Канте сделал все, чтобы Де Брюйне, Фоден и Гюндоган не отдали голевой пас на Стерлинга и Мареза. И хотя Ковачич вышел лишь на замену, он взял своей четвертый кубок чемпионов.

Серия стала знаменитой. Поэтому когда «Реал» вышел в очередной финал, то многие шутили, что Клопп обречен, ведь отпустил Ловрена. Куртуа отразил все удары, а выстрел Винисиуса пришелся в цель. Модрич в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. А накануне нового финала только у «Интера» есть хорват Брозович. Анте Палаверса, которого «горожане» гоняли по арендам, теперь игрок «Труа». Роковая ошибка?

Бразильская серия длиннее, чем хорватская

Тема отчасти шутливая. Но человеческий мозг так устроен, что на необычные совпадения – хорватскую серию, реагирует охотнее, чем на ожидаемые серии испанцев и бразильцев. Пиренейцы выигрывают Лигу чемпионов много лет подряд. И не только из-за побед «Реала» и «Барселоны». За «Челси» в основе играл Аспиликуэта (на лавке были Кепа и Алонс). У «Баварии» бегал Алькантара, наблюдали Одриосола и Мартинес.

У «Ливерпуля» на лавке находился Морено. Мартинес выиграл ЛЧ впервые вместе с Манджукичем. «Челси» обыграл «Баварию» с Матой в основе и с Торресом на скамейке. Испанскую серию поломал лишь Моуриньо, его «Интер» не жаловал испанцев. Но бразильская серия еще длиннее, чем испанская. Она стартовала в 2006-м году, когда за «Барселону» играли Роналдиньо, Эдмилсон, а на лавке было три игрока «селесао».

Кстати, у «Арсенала» тоже был бразилец Жилберто Силва, бразильская серия в любом случае началась бы 17 лет назад. Но серии «селесао» не светит совершеннолетие, если выиграет Индзаги. У миланского клуба нет бразильцев и нет испанцев. Чья магия круче, Эдерсона и Родри, или Брозовича? Узнаем в Стамбуле через неделю, а пока добавим в список представителей стран, которые могут выиграть кубок чемпионов впервые.

Армянин может повторить опыт Аленичева

Лишь один раз в финале Лиги чемпионов сыграл и победил российский футболист. Причем Дмитрий забил в ворота «Монако» тренера Дешама, он в солидной компании. Моуриньо также привел к победе «Интер», а Индзаги может повторить его успех с армянином и турком на поле. Если верить сайту УЕФА , ни разу в истории представители этих стран не выиграли кубок чемпионов, находясь в основе.

Всего на поле появлялись 606 человек за годы КЕЧ и ЛЧ , многие не один раз, как Роналду или Модрич. И в Стамбуле впервые могут выиграть албанец, армянин, словак, словенец и турок. У Аслани и Хандановича мизерные шансы появиться на поле. А вот Чалханоглу, Мхитарян и Шкриньяр намного ближе к основе. В финалах выигрывали представители 52 разных государств, но у 25 стран лишь одна или две победы.

Чаще всего выходили в финал и не побеждали греки. Целых 12 примеров после неудачи «Панатинаикоса» под руководством тренера Пушкаша. Туркам тоже не везло. Баштюрк, Алтынтоп и Шахин проигрывали в своих финалах. При этом есть одна победа у игрока сборной Сан-Марино. В 1985-м году вместе с Платини и «Ювентусом» кубок выиграл Массимо Бонини, уроженец крошечной страны и игрок их сборной.

Легко догадаться, что рекорд у испанцев, 77 победителей, сыгравших в финалах. Людей из заявки в статистику УЕФА не включил, ведь в таком случае получили бы пять российских победителей. Демченко позировал с кубком после победы «Аякса», а Бут после успеха «Боруссии» Д. Добровольский получил кубок после успеха «Марселя», а Черышев мелькал в заявке «Реала» сезона 2014/15.

После родных Денису испанцев идут итальянцы. У них 72 победителя, так что «Интер» может вывести их вперед. Англичане набрали 65 победителей, сыгравших в финалах. У немцев 64 таких игрока. Голландцы, бразильцы и португальцы идут следом. По одному победителю у США (Пулишич), ЮАР (Маккарти), Мексики (Маркес) и Украины (Шевченко, а Тимощук победный финал провел на скамейке).

Лишь по одному победителю от Египта (Салах), Канады (Дэвис), Венгрии (Пушкаш), Зимбабве (Гроббелар), Болгарии (Стоичков) и Грузии (Каладзе). Но единичные победы даже ценнее. Например, успех Мареза будет лишь вторым в истории для алжирцев после победы Маджера с «Порту» в 1987 году. Это если не сработает «хорватская магия». Конечно, это лишь суеверия. Но футбол ими знаменит.

Легенды спорта ездят за помощью к «знахарям» на Балканах. У многих есть ритуалы перед матчами. Среди футболистов «Интера» найдутся те, кому присутствие Брозовича кажется хорошим знаком. А в «Манчестер Сити» предпочитали бы держать при дворе хорвата, чтобы команду не «сглазили» перед финалом. Кстати, Гвардиола зимой потерял шанс «гарантировать» победу, когда не подписал Йошко Гвардиола.

Понятно, что если уступит в финале, то не из-за отсутствия хорвата. Но не все серии продолжатся. Выиграет Мхитарян и Брозович – остановятся бразильцы с испанцами. Победит «Манчестер Сити» — прервется хорватская серия.