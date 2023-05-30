«Севилья» на пути к 7-му титулу в ЛЕ. Моуриньо будет сложно принести «Роме» ещё один трофей

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вчера, 21:04

Последние дни португальца в римском клубе.

Полезно узнать о «Севилье»

- «Мингиянцы» выдают крайне противоречивый сезон, но должно же быть что-то постоянное даже в хаосе – и это их попадание в финал второго по значимости еврокубка. «Красно-белые» давно познали суть этого турнира – и чаще кого-либо становились его победителями (6 раз). Вдобавок к этому коллектив трижды подряд одерживал победу в ЛЕ (сезоны-13/14, 14/15, 15/16), потом занес себе в актив этот трофей по итогам кампании-19/20. Спустя 3 года история повторяется.

- При этом путь «Севильи» к финалу был крайне сложным – не раз испанцев оценивали как аутсайдера противостояния. В четвертьфинале «нервионцы» сошлись с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы находились в потрясающей форме, гнались за первой тройкой в АПЛ и подбирались к финалу Кубка Англии после победы в Кубке Лиги. На примере «красных дьяволов» «красно-белые» показали, что для успеха им достаточно единичных осечек соперника. В первом матче ничью принесли автоголы Маласии и Магуайра. В ответном поединке осечка Харри с Де Хеа была наказана голом.

- В полуфинале соперником стал «Ювентус», обозленный из-за лишения очков в Серии А. Опять ничья в первом поединке и победа во втором. В итоге финал – снова против итальянской команды.

- Еврокубковые похождения воспринимаются еще ярче на фоне скомканного сезона в Ла Лиге. К окончанию осени «мингиянцы» оказались в зоне вылета и успели сменить главного тренера – вместо Хулена Лопетеги команду возглавил Хорхе Сампаоли. Рокировка на мостике к резкому рывку не привела – «севильцы» лишь поднялись с 18-й строчки на 14-ю. И уже при Хосе Луисе Мендилибаре команда выдала сверхудачный отрезок. В 11 матчах чемпионата Испании под его руководством у «Севильи» — лишь 2 поражения при 6 победах. На пике «красно-белые» оказались на 9-м месте. И что важнее – за 1 тур до финиша у «мингиянцев» сохраняются шансы на попадание в зону еврокубков, отставание – всего в 1 балл.

Ориентировочный состав «Севильи» (4-2-3-1): Буну – Акунья, Баде, Гудель, Навас – Ракитич, Фернандо – Хиль, Торрес, Окампос – Эн-Несери.

Полезно узнать о «Роме»

- Главный сюжет применительно к «Роме» на данный момент – это будущее ее главного тренера Жозе Моуриньо. По слухам, велика вероятность, что португальский менеджер покинет итальянский коллектив по завершении сезона. С римлянами Жозе провел два сезона. В чемпионате значительного прогресса он не добился – годом ранее «желто-красные» финишировали на 6-м месте с 63 очками в активе. На этот раз идут там же, набрав 60 баллов – и на ЛЧ уже не претендуют.

- Зато на еврокубковой арене «Рома» добилась успеха – сам Моуриньо отмечает:

Этот финал – новый финал. Я больше не думаю о личных достижениях, на данном этапе своей карьеры я думаю о том, что могу сделать подарок болельщикам «Ромы». Я не считаю, что есть какие-то особые секреты успеха. В футболе, как и во всём остальном, важнее всего человеческие отношения. То же самое я говорю и своим игрокам – всегда нужно выкладываться без остатка. Мы каждый день усердно работаем, чтобы войти в историю. Дважды подряд выйти в финал еврокубка под силу только великим клубам, и даже им нечасто удаётся добиться успеха… Что ж, для нас очень важно выиграть.

- У «Ромы» есть сразу несколько кадровых потерь, которые значительно мешают команде на финишном отрезке сезона. После травмы восстанавливается основной голкипер римлян Руй Патрисиу, также Жозе не сможет рассчитывать на опорника Неманью Матича – оба пропустили матч с «Фиорентиной». Помимо них в лазарете находятся Рик Карсдорп и Мараш Кумбулла – они на поле появлялись не так часто, но пространство для ротации с такими потерями ощутимо сужается.

- Как следствие, у «желто-красных» началась затяжная неудачная серия – всего 1 победу одержали они в 9 матчах. Как при такой игре им удастся противостоять предельно мотивированной «Севилье» — большой вопрос.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-5-2): Свилар – Смоллинг, Ибаньес, Кристанте – Спинаццола, Тахирович, Пеллегрини, Бове, Челик – Абрахам, Белотти.

Полезно узнать о противостоянии

- Это противостояние – прямое олицетворение сути ЛЕ . Главный амбассадор турнира – «Севилья» – в любом состоянии дает ожесточенный бой конкурентам и каким-то образом выгрызает победу. С другой стороны – «Рома» Жозе Моуриньо. Португальский тренер – лучший, когда речь заходит о кубковых турнирах. Под его руководством в ЛЧ побеждали «Порту» и «Интер», в ЛЕ – «Ман Юнайтед», в ЛК – «Рома». Каждый из еврокубковых турниров он знает, как свои пять пальцев – и на фоне Жозе еврокубковый козырь «Севильи» теряется.

- За все время коллективы успели сыграть между собой всего 4 раза – и трижды это были товарищеские матчи. В рамках товарняков все ровно – по победе у «Севильи» и «Ромы» плюс 1 ничья. Единственный раз, когда соперники пересеклись в рамках какого-либо турнира, был в августе 2020 года – в 1/8 финала ЛЕ . Победила «Севилья».