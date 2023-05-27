«Лестер» — мимо АПЛ, МЮ – на 3-м месте, «Вилла» выше «шпор». Эти матчи АПЛ обязательны к просмотру

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вчера, 17:26

Открываем последний тур Премьер-Лиги.

Все матчи в одно время – особенность заключительного тура в национальных чемпионатах. И клубы, которые еще не решили свои турнирные задачи, наверняка в перерывах следят за развитием ситуации в поединках конкурентов. Рассказываем, на какие матчи Английской Премьер-Лиги 28 мая стоит обратить внимание в первую очередь, а какими можно пожертвовать в пользу огненного футбола.

Матчи МЮ и «Ньюкасла» — последняя битва за топ-3

Обязательно к просмотру – в этих противостояниях решится вопрос, кто возьмет бронзовые медали АПЛ . Манкунианцы и «сороки» так и не решили этот вопрос за почти полгода – «красные дьяволы» ворвались на четвертое место в конце декабря, и с тех пор ситуация несколько раз менялась. «Юнайтед» начинали эту гонку с отставания в 6 очков, на пике формы обгоняли команду Хау, затем пропускали «Ньюкасл» обратно, проиграли в очной встрече. Сейчас снова третьи. Уже нет никаких сторонних раздражителей – «Тоттенхэма» или «Ливерпуля». Лишь несколько метров до финиша.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма». И «дачники» могут удивить – все-таки чемпионат они начали с ничьей против «Ливерпуля». Тогда еще никому не было известно о нарастающем кризисе «красных», поэтому те 2:2 смотрелись внушительно. В течение января подопечные Марку Силвы даже пытались попасть в пятерку, но 4-матчевая серия поражений охладила головы лондонцев, а еще 3 проигрыша в апреле-начале мая отправили готовиться к отпуску. Пусть мотивации у «Фулхэма» больше никакой нет, зато наверняка есть желание уйти в межсезонье на позитивной ноте.

«Ньюкаслу» с соперником повезло даже больше – «Челси» при Фрэнке Лэмпарде дарит очки вообще всем желающим. «Юнайтед» как раз воспользовались этим – и вышли на 3-е место.

Прогноз Soccer.ru: в том, что «сороки» обыграют «аристократов», нет сомнений – но и в состоятельности «Юнайтед» их тоже нет. Проиграв «Брайтону» и «Вест Хэму» они собрались и набрали 9 из 9 в следующих трех турах. Сейчас своего уже не отпустят.

«Брайтон» — финальное испытание «Виллы»

6 из 7 путевок в еврокубки уже распределены – последний вагон пока занимает «Астон Вилла». Но и столкнуть «львов» еще могут, причем сразу два коллектива: «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Подопечные Унаи Эмери набрали 58 очков и опережают «шпор» всего на балл, а «пчел» – на 2.

Что забавно, из этих трех команд откровенно слабый соперник достался той, которая сама последние месяцы проводит очень слабо. Речь о «Тоттенхэме», который сойдется с «Лидсом». «Шпоры» в последние недели при Антонио Конте не блистали – вылетели из ЛЧ , оставались на окраине топ-5. Но вот итальянец ушел – и у лондонцев всего 2 победы в 9 встречах, а вместо 5-й строчки 8-я. Пусть «Лидс» и идет в зоне вылета, в победе такого «Тоттенхэма» нет никакой уверенности.

На пути «Виллы» в Лигу конференций стоит «Брайтон», уже решивший задачу по попаданию в ЛЕ . Несмотря на это, играть против «чаек» будет сложно – еще недавно они отобрали очки у выпившего весь алкоголь в Манчестере, но все еще «Сити». Сами «львы» хорошо смотрелись зимой и в начале весны, но два недавних поражения (0:1 от МЮ и «Вулверхэмптона») заставляют усомниться. К слову, все может завершиться куда проще – все проиграют и ничего не поменяется. Одним помешает форма лидеров, другим – сильный «Брайтон». А «Брентфорду» — отошедший от похмелья «Ман Сити». «Горожане» даже вторым составом остаются огромной угрозой.

Прогноз Soccer.ru: «Брентфорд» не выдержит проверки чемпионом. У «Тоттенхэма» с «Лидсом» больше шансов и мотивации от понимания своего козыря. Однако на примере встречи «Виллы» с «Брайтоном» мы поймем, насколько хорош Эмери – из-за решающего значения одного матча условия максимально приближены к кубковым, а там испанец очень хорош. В ЛК отправится его команда.

Поединки «Эвертона», «Лидса» и «Лестера» — бои на выживание

В матчах с участием команд с 17-19-го мест АПЛ меньше содержания, но больше огня в глазах – никто не хочет расставаться с элитным дивизионом. Сложность заключается в том, что клубам, которые идут в зоне вылета, для исправления положения нужна как минимум победа – а ее ни «Лидс», ни «Лестер» не одерживали с апреля.

Пока все говорит в пользу «Эвертона». Подопечные Шона Дайча уже идут вне зоны вылета и опережают конкурентов на 2 балла. Учитывая форму «лис» и «павлинов», этого достаточно. В заключительном туре «ириски» сойдутся с «Борнмутом» — команда занимает 15-е место и мыслями уже где-то далеко, что поможет на поле.

«Лестер» сыграет против «Вест Хэма» — финалиста Лиги конференций. «Молотобойцы» вступали в весенний этап сезона, находясь в нижней тройке, однако собрались и выбрались на 14-ю строчку.

«Лидсу» достался «Тоттенхэм» — и сложно сказать, насколько коллективу повезло. С одной стороны, таких «шпор» обыгрывать можно. С другой, сами «павлины» сейчас выглядят ужасно – да и какое-то понимание класса применительно к лондонцам еще осталось.