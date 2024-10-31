Халк впервые в финале Кубка Либертадорес. Бразильцы прибили аргентинцев и уругвайцев

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вчера, 14:17

За кубок сразятся два клуба Серии А.

Бывший форвард «Зенита» не унимается

Халку сейчас 38 лет, один из главных ветеранов бразильской Серии А. В турнире собрались многие знаменитости. Вернулся во «Флуминенсе» Тиаго Силва, рядом играет Фелипе Мело. Фернандиньо выступает за «Атлетико Паранаэнсе». Сорокалетний Вагнер Лав забивал за другой спортивный клуб – «Атлетико Гоияниенсе», пока не ушел. А вот Халк много лет представляет «Атлетико Минейро». В прошлом сезоне ветеран провел 59 матчей за сезон, забил 30 голов. В этот раз у форварда 32 матча и 15 мячей.

Халк сделал «Атлетико Минейро» чемпионом Бразилии в 2021-м. Выигрывал другие трофеи. Но «гало» лишь раз в истории играли в финале Кубка Либертадорес, когда в серии пенальти обыграли парагвайский клуб «Олимпия». Забивал Жо, бывший форвард ЦСКА . А в серии одиннадцатиметровых – ещё один экс-нападающий «армейцев» Гильерме. Тренировал команду Кука, который помог Халку впервые в жизни выиграть чемпионат Бразилии. А теперь с клубом работает чемпион мира Луис Фелипе Сколари.

Ветерану 75 лет. В чемпионате Бразилии его «Атлетико Минейро» играет плохо. Идут на десятой строчке, отстают от «Ботафого» на 23 пункта. Ни о какой борьбе за чемпионство речи не идет. Зато есть выход в финал Кубка Либертадорес. Теперь в турнире всего один решающий матч вместо двух, как раньше. Если Халк и его напарники соберутся, то осчастливят фанатов. Экс-звезда «Зенита» в атаке полагается на прытких напарников – Паулинью и Дейверсона, а в обороне выручает Алонсо из «Краснодара».

По пути в финал «Атлетико Минейро» остановил аргентинский «Сан-Лоренсо». Затем были матчи против действующего обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе». Невзирая на поражение в Рио-де-Жанейро, команда Халка отыгралась в Белу-Оризонти. Халк не забил пенальти, но Дейверсон сделал дубль. Также он забивал «Ривер Плейту» в первом полуфинале. Бразильцы выиграли дома 3:0, а в ответном поединке команда Сколари получила ничью 0:0, защитили успешный результат первой игры.

«Ботафого» разгромил дома «Пеньяроль»

В первом матче выиграли 5:0, а ночью уступили в гостях уругвайцам 1:3. В Кубке Либертадорес интересно следить не только за футбольным полем, но и за трибунами. Местные фанаты невероятные. Аргентинцы и уругвайцы старались настроить свои команды на успешные матчи против бразильских знаменитостей, но провалились. «Ривер Плейт» получил три гола на выезде, уступив команде Халка в конкретике у чужих ворот. А вот «Пеньяроль» в гостях, хотя могли пропустить меньше, пережил унижение.

«Ботафого» реализовал множество моментов, празднуют выход в финал. Вы можете помнить их приключения из прошлого сезона. Собрали серию ничьих, убившую чемпионскую интригу. Известный клуб принадлежит американскому богачу Джону Текстору. У этого мужчины также есть команда в Европе – «Олимпик Лион». Но горевал Джон именно после провала «Одинокой звезды». Текстор обвинял арбитров в потерянном титуле, но через сезон дождался правильного футбола от «Богафого».

Команду из Рио-де-Жанейро тренирует Артур Жорже. В апреле португальца переманили из «Браги». Наставник быстро поставил успешный футбол. В 45 поединках у Жорже всего семь поражений и 27 побед. В Серии А «Одинокая звезда» не ставит рекорды по голам в чужие ворота, не пропускает меньше всех. Но в этот раз мечтают, чтобы «Палмейрас» не сумел опередить клуб в черных футболках. Бразильцам непросто сочетать успехи дома и в Кубке Либертадорес, но Артур Жорже очень старается.

«Ботафого» не выигрывал чемпионат Бразилии с 1995-го. Кубок Либертадорес бывший клуб Гарринчи не брал никогда. Фанаты сейчас празднуют первый в истории выход в финал турнира. В составе выделяется молодой Луис Энрике, бывший игрок «Бетиса». Кроме него, можно отметить опытного венесуэльского нападающего Саварино. Крошечный Джефферсон отдает голевые передачи и старается руководить игрой. «Ботафого» с трудом прошел в полуфинал, опередив «Сан-Паулу» и «Палмейрас».

В финале Кубка Либертадорес будет драка

Халк никогда не выигрывал Кубок Либертадорес. Как и клуб, против которого Живанилдо сыграет. В 38 лет нападающий, который играл в Японии, Португалии, России и Китае, получает исторический шанс снова вписать имя в историю «Атлетико Минейро». Второй Кубок Либертадорес важен для клуба. А «Ботафого» получит уникальный опыт, если выиграет. Фанаты клуба из Рио-де-Жанейро устали, что соперники их вечно подкалывают отсутствием победы в престижном международном Кубке Либертадорес.

Сейчас бразильцы доминируют в турнире. Случится четвертый чисто бразильский финал за пять лет. До этого турнир по два раза выигрывали «Фламенго» и «Палмейрас». Затем пришла очередь «Флуминенсе». Команда Марсело обыграла год назад «Бока Хуниорс». Теперь очередь других бразильских клубов, для которых поединок будет ключевым. Для «Ботафого» это, пожалуй, главный матч в клубной истории. Как минимум в новейший период без чемпионов мира на поле, как бывало раньше.

Драться будут отчаянно, не щадя соперников. У «Атлетико Минейро» есть опыт, а у «Ботафого» неплохие результаты в Серии А. Но важнее, что помнят прошлый год и провал на финише. Не могут позволить себе проиграть Луису Фелипе Сколари. Чемпион мира выигрывал Кубок Либертадорес дважды. Впервые с «Гремио» в 1995 году, когда за его команду забивал нападающий Жардел. Спустя четыре года Сколари победил с «Палмейрасом» в серии пенальти, когда забивали Жуниор Байано и Роке Жуниор.

Много воды утекло с тех славных времен. «Селесао» теперь более двух десятилетий без кубка мира, а за местные клубы редко играют ключевые футболисты сборной страны. Главных бразильцев забирают в Европу ещё быстрее, чем делали это с Ромарио и Роналдо. Жесткий Сколари теперь старичок. Положится на крепкого ветерана Халка и его немолодого напарника Дейверсона. Старики-разбойники хотят сломать игру трагичного «Ботафого». Формально лидер Серии А – фаворит финала, но лишь формально.