«Мусаева уволили бы из „Факела“ через месяц». Лидера РПЛ критикуют после успехов

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30 октября 2024, 20:50

Мостовой набросился на тренера «горожан».

«Краснодар» без поражений в 13 турах чемпионата

Победа в Самаре означает, что у тренера Мусаева 10 викторий в РПЛ подряд. Собрался после трех непростых ничьих на старте. Обыграл «Зенит» и «Локомотив». Не испугался других богатых клубов. Мусаев в ударе, ведь даже «Зенит» Семака не может похвастаться такой победной серией. Петербуржцев опережают на три пункта. А от «Спартака» Станковича оторвались на 11 очков. Но бывший игрок «красно-белых» Мостовой снова не впечатлен:

Для меня эти результаты не доказывают состоятельность Мусаева. Работает в хорошей команде с хорошими футболистами. Что такого? Это привилегия, что они, не играя в футбол и не зная о нём, работают тренерами. Что он делает-то? Ивич с этой командой шел на первом месте на протяжении долгого времени. Его убрали, до сих пор никто не знает причин. Если хотите проверить тренера, поставьте в команду с последних мест. Хотите проверить Мусаева – поставьте в «Факел», и его через месяц-два уберут.

Понятно, что Мостовой – эксперт по созданию мемов. Но сама тема состоятельности и соответствия наставника интересная. Видно ведь, как богатый МЮ чудесно побеждал без подходящего тренера. И «Краснодар» без Мусаева справится. А если серьезно, то Мусаев в футболе с 2005 года. Почти двадцать лет, половина его жизни. И все знают причину отставки Ивича – конфликт с Галицким. Мусаев летом потерял Сафонова, Волкова и Алонсо, но оборона команды не развалилась.

Мусаев не выиграл «золото» в последних турах, не сумел обыграть «Зенит» в Суперкубке. Мурад Олегович не является аналогом молодого Моуриньо. Но, в отличие от Мостового, нашелся в мире большого футбола человек, который ему доверяет – Галицкий. Также у Мусаева, в отличие от хвастливых бывших футболистов, есть тренерская лицензия. Раньше необходимого уровня не было, но Мусаев отучился. Очень сложная задача для многих критиков из числа экс-звезд футбола.

Жозе Моуриньо может вылететь из РПЛ с «Факелом»

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола недавно пошутил на пресс-конференции «Фенербахче» после ничьей 1:1 с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы:

После ухода из «Фенербахче» для меня лучше пойти в клуб, который не играет в еврокубках. Если в Англии есть команда из нижней части таблицы, которая не ведет борьбу за путевки в Европу, то через два года пусть позвонят.

Эта ёрничание Моуриньо после жалобы на судейство. Арбитр заявил, что одновременно видел события на поле и поведение Жозе на скамейке, из-за которого португальца удалили. Но поскольку турки и англичане всерьез восприняли шутку о работе на «Вулверхэмптон», Моуриньо объяснил свои слова:

Я пошутил. Никогда не пойду в команду, которая борется за выживание. Никогда. Я не в том периоде карьеры, чтобы расстраиваться. Мне нужна радость. В еврокубках меня огорчают, но не буду бороться за выживание. Это перебор! Сложнее, чем бороться за титулы. Тяжело эмоционально. Такая борьба может изменить всю жизнь. Борьба за выживание для смелых парней.

Все тренеры середняков и аутсайдеров рады, что Моуриньо их похвалил, тут молодец. Но Жозе не добавил ещё одну деталь. Человеку его статуса, таланта и финансовых аппетитов нет смысла работать с «Факелом» или аутсайдером АПЛ . Причем Моуриньо не будет спорить, что мог потерять работу в клубе из Воронежа. Несколько конфликтов с арбитрами РПЛ , серия поражений – можно увольнять легенду. Мостовой неправ. Мусаеву не нужно в «Факел», чтобы доказать свой класс.

Мураду Олеговичу важно грамотно провести зиму, работать с физикой и тактикой на сборах. Нужны точечные трансферы и психологические фокусы, чтобы «Краснодар» второй раз подряд до последних туров боролся за титул. А поскольку у «Зенита» есть незаметные, но системные проколы, то у Мусаева появятся шансы на успех. Мостовой повторил известную глупость, что класс Гвардиолы можно понять лишь в «Осасуне». Так мир футбола не работает. Мусаев точно заслужил похвалу.

Мусаеву сорок лет, наставник будет расти и развиваться

Мостовому уже 56, Мусаев на 15 лет моложе. Допускал ошибки, когда работал с «Краснодаром»? Безусловно, ведь покидал команду. Является ли его работа в последних десяти турах РПЛ идеальной? Нет, но у Гвардиолы и Флика тоже есть неудачные поединки. Мостовой мог сойти за солидного эксперта, если бы перечислил конкретные грехи Мусаева. Например, вспомнил плохую форму плеймейкера Сперцяна на старте сезона, или рисунок в нападении без Кордобы.

Но Мусаев, рискуя провалиться вслед за другими вице-чемпионами, собрался. Сложнейшая победа над ЦСКА с голом защитника на последних секундах дала ему фору. Со временем к вингеру Са по уровню формы подтянулись опорник Ленини и вратарь Агкацев. У Мусаева заиграл новичок Диего Коста в центре защиты. Сейчас набирает форму Черников, хотя первые матчи были для хавбека сложными, как для лидера Сперцяна. Подтянут фланги – продолжат побеждать.

Мусаева нельзя обвинять в том, что он простой парень из Краснодара, а не бывшая звезда «Сельты». Мостовой не стал тренером. Ему не доверят ни «Химки», ни «Факел». А Мусаеву не нужно работать с аутсайдером, ведь неплохо смотрелся в самой Лиге чемпионов. Мурад Олегович доказал уровень, но развивается, как другие молодые наставники. Таких примеров не хватает в РПЛ для освежения школы тренеров.

Родри получил «Золотой мяч» и заявил, что разделяет награду со всеми, кто возрождал испанский футбол. Это не только Хави, Иньеста и Касильяс. Это не только Дель Боске и Арагонес, бывшие известные футболисты. Но также де ла Фуэнте без матчей за сборную Испании в бытность футболистом. А звезд, вроде Ямаля, воспитали детские тренеры. Родри благодарит их, ведь это рецепт успеха. Тренеров с лицензиями УЕФА в Испании в семь раз больше, чем у англичан.

Поэтому у сборной Англии новый тренер – немец Тухель. А два «Золотых мяча» у Испании, и «Реал» – команда года. Впервые с 1960-го и победы хавбека Луиса Суареса приз лучшему футболисту достался испанцу. Но успехов у клубов и сборных намного больше. Дают шанс и бывшим знаменитым игрокам, и ребятам без игрового опыта. Мусаев – перспективный тренер. Ему будет сложно вырвать титул у «Зенита», но шансы «горожан» на трофей сейчас активно растут.