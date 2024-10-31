МЮ оформил разгром сразу после увольнения тен Хага. Ван Нистелрой против назначения Аморима

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вчера, 09:15

Показывает это результатом.

У Руда ван Нистелроя есть пара матчей, чтобы доказать свою состоятельность у руля МЮ . Под руководством исполняющего обязанности главного тренера манкунианцы начали резво, с разгрома «Лестера» в Кубке (5:2). Анализируем подробности.

Боссы не выдержали тен Хага

Момент для расставания выбрали самый неподходящий из возможных. Не летом, чтобы у сменщика были полноценные сборы. Не в одну из пауз на игры сборных. Прямо между играми, после поражения от «Вест Хэма». Прямой сигнал назревшей отставки – слова менеджера перестали воспринимать всерьёз.

По последним данным, летом его оставили из расчёта, что тренер сможет проявить себя в новой структуре. Но ни стиль, ни структура, ни результаты боссов не убедили, а команда уже не верила в методы наставника. Решение об увольнении приняли все в руководстве. Кроме того, с этим шагом затягивали, поскольку прежде хотели найти тренеру замену. Результаты «Юнайтед» просто вынудили действовать быстрее. Альтернативу искали (и, кажется, нашли) уже при Руде в качестве исполняющего обязанности.

Косметические изменения в старте

Манкунианцы хотят освежить игру, сохранив стилистическую преемственность. Философия Руда несильно отличается от стилистики тен Хага – плюс ван Нистелрой пару месяцев поработал под руководством Эрика, внимательно изучил настройки команды. В своём первом матче в качестве временного рулевого менеджер не стал рисковать экспериментами.

Та же схема «4-2-3-1», чуть изменились сочетания в группе обороны. Снова на левом фланге вышел центрбек Лисандро Мартинес – его уже заигрывали на этой позиции, так что нет ничего нового. Плюс в паре с набравшим форму де Лигтом вышел Линделёф. Швед на старте сезона восстанавливался после травмы, в последних играх выходил на поле на пару минут. И теперь вернулся в основу. Также шанс получил новичок Мануэль Угарте. Опорник тяжело приживался в МЮ тен Хага, хотя именно под систему голландца его и покупали.

В атаке – привычное сочетание Гарначо-Фернандеш-Рэшфорд и Зиркзее на острие. Алехандро при этом в последних турах стабильно играл слева, поменявшись флангами с Маркусом.

Топ-перформанс опорника, к которому накопились вопросы

Символично, что начало разгрому положил футболист, к которому в период тен Хага было едва ли не больше всего вопросов. Каземиро – возрастной опорник с агрессивной манерой игры, который сделал себе имя в «Реале». Поэтому стоил дорого, а стабильного эффекта МЮ не дал. Если в первый год вопросов к нему не было, то в минувшем сезоне стали появляться. Бразилец уже не успевал за соперниками, поэтому агрессивная игра приносила лишь фолы и обрезы.

На старте текущей кампании опорник сгладил впечатления о себе – но потом снова стал нестабилен. Такой эффект – не только в силу возраста. По последним данным, игроков очень изматывал подход тен Хага к тренировкам. Голландец использовал дополнительные тренировки как наказание (в том числе за поражения). Из-за этого к каждой новой игре подходили лишь более утомлёнными. Менеджер не учитывал интенсивность лиги – подтверждением этому можно считать, например, количество травм в прошлом сезоне. А теперь представьте, каково в этих условиях возрастному футболисту.

В первом же матче после ухода ЭТХ Каземиро расправил плечи. Положил пушку дальним ударом, потом разогнал атаку в моменте с голом Гарначо. И на 39-й минуте нашёлся на стандарте, затем успев на добивание. Да, он же не снял верх, когда пошёл заброс перед вторым голом «лис». Но при таком КПД вопросов не так много.

Манкунианцы смотрелись свежо, но не обошлось без удачи

Команде был важен именно эмоциональный импульс. Что случилось со «Спартаком», как только они вышли из таких же токсичных отношений с Абаскалем? Слишкович расслабил игроков – и полетели. Вчера «красные дьяволы» смотрелись свежо и порадовали разгромом. При этом ван Нистелрой честно оценивает победу:

Мы забили несколько отличных мячей, начиная с красивого гола Каземиро. Должен сказать, что нам немного повезло. Два попадания в штангу, и мяч попадает в ноги Каземиро, а Бруну поразил ворота со штрафного – он забил впервые за долгое время, поэтому я рад, что он сделал дубль. [ МЮ забил] пять голов, но в матчах против «Вест Хэма», «Фенербахче» и «Брентфорда» мы создали гораздо больше моментов. Неожиданно удача оказалась на нашей стороне.

Важный прорыв

Команде очень нужно сбросить давление – тен Хаг только и делал, что закручивал гайки. Ван Нистелрой отлично для этого подходит: он более эмоционален, плюс у него есть предыстория с этим клубом (такие тренеры часто дают результат). Футболистов нужно обнулить перед тем, как в команду придёт Рубен Аморим. Сам голландец отлично понимает это:

Я пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь в этой роли [исполняющего обязанности главного тренера] я помогаю столько, сколько потребуется. Я здесь для того, чтобы и дальше помогать клубу строить свое будущее.