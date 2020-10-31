В 1 Навас Кейлор Спасений: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 31 Дагба Колин Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 101 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 27 Гейе Идрисса Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 66

З 15 Данилу Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 66

П 12 Рафинья Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 74

Н 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 21 Эррера Андер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

Н 18 Кин Моизе Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 60 Рандриамами Матиас

В 16 Рико Серхио

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 24

З 3 Кимпембе Преснель

З 20 Курзава Лайвен Фолов совершено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 16

З 5 Маркиньос Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 24

З 32 Пембеле Тимоти

П 36 Руис-Атиль Кайс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45