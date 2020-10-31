|Нант
|0:3
|Пари Сен-Жермен
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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ля Божуар — Луи Фонтено
|47’
|0:1
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Эррера Андер
ассистент Мбаппе Килиан
|65’
|0:2(П)
|Мбаппе Килиан
|88’
|0:3
|Сарабия Пабло
|Блас Людовик
|32’
|Коко Маркус
|67’
|80’
|Дагба Колин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бамба Кадер
|Саймон Моузес
|25’
|46’
|Руис-Атиль Кайс
|Кин Моизе
|66’
|Маркиньос
|Гейе Идрисса
|66’
|Керер Тило
|Данилу
|Огюстен Жан-Кевин
|Коко Маркус
|73’
|Туре Абдулайе
|Чиривелла
|73’
|74’
|Курзава Лайвен
|Рафинья
|74’
|Фадига Бандиугу
|Мбаппе Килиан
|Перейра де Са Роли
|Блас Людовик
|85’
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|6
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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