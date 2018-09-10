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Представлены 55 претендентов на попадание в символическую сборную сезона

сегодня, 14:42

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила 55 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона. 11 игроков будут выбраны 24 сентября. В голосовании принимали участие 25 тысяч футболистов. Команду из 11 футболистов выберут по схеме 4-3-3.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»/ПСЖ), Тибо Куртуа («Челси»/«Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес (ПСЖ), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»/«Ливерпуль»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих («Бавария»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Йерри Мина («Барселона»/«Эвертон»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва (ПСЖ), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Самюэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Шиме Врсалько («Атлетико»/«Интер»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»/«Виссел Кобе»), Иско («Реал»), Н`Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Артуро Видаль («Бавария»/«Барселона»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Киллиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Марио Манджукич («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Карим Бензема («Реал»).

Напомним, что УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком прошлого сезона.

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Все комментарии
Aзербайджанские пенсии
Aзербайджанские пенсии
сегодня в 16:01
Очень мало мусульман в номинациях. Достали эти фашисты из фифа
амурец
амурец ответил КЭТиК
сегодня в 15:59
Не согласен, лишний тут вратарь ПСЖ, а Тёр Штеген ещё себя покажет
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:50
Каких успехов ? Чемпионат Англии что ли ? Вообще не показатель , там у вас соперников не было . Что уж говорить , если не сыгранная команда Маура заняло второе место . С таким же успехом , можно было пару игроков Баварии и ПСЖ поставить , за их вклад в успехи в чемпионате . Ты же понимаешь , что такая сборная не будет . Если игрок Сити и будет , то только один , и то я думаю что не одного не будет )
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:50
А наши где?
Vis.
Vis. ответил КЭТиК
сегодня в 15:41
Вратарь Барселоны явно лишний.
Не согласен, Тер-Штеген крутой сезон провёл. И явно он должен был занять место в воротах на ЧМ.
Vis.
Vis.
сегодня в 15:37
Салах - Роналду - Месси

Модрич - Канте - Де Брюйне

Марсело - Варан - Рамос - Павар

Кейлор Навас
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:26
А на каком основании ты столько игроков Сити поставил ?
Эти трое - творцы успехов Сити в прошлом сезоне. Остальных выбирал по лигочемпионским соображениям.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 15:25
За что Де Хеа в списке
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:23
А на каком основании ты столько игроков Сити поставил ?
ДСА
ДСА
сегодня в 15:21
Больше половины тут явно лишних: игроки хорошие, но в сборную точно не попадут.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:09
Мане - Роналду - Салах

Де Брюйне - Модрич - Давид Сильва

Марсело - Варан - Ван Дейк - Уокер

Давид Де Хеа

(4-3-3)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:05
Как овечка в стае волков выглядит название клуба, за который выступает Бенжамен Павар.
denmig
denmig
сегодня в 15:05
дзюпы нету!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:00
Вратарь Барселоны явно лишний.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 14:55
Непонятно только, что там делает пике!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:54
А где величайшие ногомячисты Заболотный и Смольников?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 14:50
А где промес???
Он же вчера пас конфетку головой вырезал на Гризмана!))))
амурец
амурец
сегодня в 14:48
Буффона, Пике и Месси включили что бы поржать?
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