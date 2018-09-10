Представлены 55 претендентов на попадание в символическую сборную сезона

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила 55 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона. 11 игроков будут выбраны 24 сентября. В голосовании принимали участие 25 тысяч футболистов. Команду из 11 футболистов выберут по схеме 4-3-3.
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»/ПСЖ), Тибо Куртуа («Челси»/«Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес (ПСЖ), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»/«Ливерпуль»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих («Бавария»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Йерри Мина («Барселона»/«Эвертон»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва (ПСЖ), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Самюэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Шиме Врсалько («Атлетико»/«Интер»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»/«Виссел Кобе»), Иско («Реал»), Н`Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Артуро Видаль («Бавария»/«Барселона»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Киллиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Марио Манджукич («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Карим Бензема («Реал»).
Напомним, что УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком прошлого сезона.
Модрич - Канте - Де Брюйне
Марсело - Варан - Рамос - Павар
Кейлор Навас
Модрич - Канте - Де Брюйне
Марсело - Варан - Рамос - Павар
Кейлор Навас
Де Брюйне - Модрич - Давид Сильва
Марсело - Варан - Ван Дейк - Уокер
Давид Де Хеа
(4-3-3)
Де Брюйне - Модрич - Давид Сильва
Марсело - Варан - Ван Дейк - Уокер
Давид Де Хеа
(4-3-3)
Он же вчера пас конфетку головой вырезал на Гризмана!))))
Он же вчера пас конфетку головой вырезал на Гризмана!))))