Антисборная 6-го тура: «Зенит», «Спартак» и то, что вокруг

сегодня, 16:40

Центральный матч тура порадовал отчаянной борьбой и накалом, но не всегда качеством футбола. «Соккер.ру» выбрал футболистов, у которых не все получилось в 6-м туре.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

На приятную новость о вызове в сборную России Гильерме отреагировал такой репликой: «Не ожидал, что это случится. Думал, мое время прошло». Казалось, Маринато должно было окрылить внимание со стороны Станислава Черчесова, однако уже в следующем матче после оглашения состава национальной команды вратарь «Локомотива» допустил непростительную ошибку, из-за которой его команда проиграла. Пару недель назад Гильерме объяснил свой сэйв в матче с «Крыльями Советов» опытом, а вот в игре с «Краснодаром» опытный вратарь пропустил с острого угла между ног от юнца Сулейманова, который сумел застать стража ворот врасплох. Это результативная ошибка и гарантировала Гильерме место в антисборной.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

В межсезонье Дмитрия сватали в большие клубы РПЛ , интерес к нему проявляли «Краснодар» и «Спартак», но с такой игрой, как в матче с «Ахматом», мечтать о новых вызовах не приходится. Живоглядов пал жертвой Бериши, который измотал его на фланге, не позволив Дмитрию ни разу отобрать мяч, да и точность передач ужасная – 60%, худший в своей команде.

Бранислав Иванович («Зенит»)

«Зенит» не пропустил в матче со «Спартаком», но это не повод хвалить Ивановича, который даже против неуклюжего, но быстрого Педро Роши выглядел динозавром. Будь арбитр внимательнее, еще в дебюте тайма мог быть назначен пенальти за нарушение правил в штрафной площади Браниславом, который перед самым перерывом обрел заслуженную карточку за фол на Зе Луише. Очевидно, заслуженному сербу сильно не хватает скорости, и это может стать серьезной проблемой для «Зенита», ведь одним опытом сыт не будешь.

Грегор Балажиц («Урал»)

Оборона «Урала» за матч против ЦСКА заслуживает включения в антисборную в полном составе. Борьбы на « ВЭБ -Арене» не получилось во всех смыслах. Результат говорит сам за себя, но когда команда, являющаяся заведомым андердогом, выигрывает 8 единоборств за матч, это диагноз. Чтобы вы понимали, Дзюба в матче со «Спартаком» в одиночку побеждал в борьбе 10 раз. У «Урала» была не защита, а слоеное тесто, гости из Екатеринбурга позволили ЦСКА сыграть в свое удовольствие, Балажиц, как и его напарник Брызгалов, уверенно делал только одно – симулировал борьбу и игру в футбол.

Михаил Меркулов («Урал»)

Чтобы Грегору не было скучно, добавим в оборону еще одного игрока «Урала». Михаил разве что красную ковровую дорожку перед Марио Фернандесом не раскатал и поклоны не отвешивал своему оппоненту. Принятие решений с двухсекундной задержкой, позиционная безграмотность, мягкотелость – «Урал» стал сладкой булочкой для армейцев.

Полузащита

Денис Глушаков («Спартак»)

Сейчас у Дениса нет проблем в клубе и с Массимо Каррерой, он не мочит кислые мины, старается и выжимает из себя максимум. Но какой же слабый прямо сейчас футболист Глушаков, если это все, что он может дать «Спартаку»! Масса нелепых действий, потерь мяча и заходов под удары с сорока метров вместо выбора более разумных вариантов продолжения атак, чем Денис в силу позиции должен заниматься. Глушаков явно не в тонусе, «физика» тоже хромает, раз Массимо Каррера меняет его почти в каждой игре. Если капитан «Спартака» не сможет добавить в эффективности, то может потерять место в составе, тем более уже через месяц итальянский тренер будет рассчитывать на Романа Еременко.

Петрус Бумаль («Урал»)

Еще один «красавец» из «Урала». Бумаль допустил сразу две результативные ошибки в матче с ЦСКА : во-первых, не смог реализовать пенальти, пробив в штангу, во-вторых, подарил мяч армейцам перед четвертым голом.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Непопадание Алексея Миранчука в состав сборной России на сентябрьские матчи выглядит абсолютно логичным решением Станислава Черчесова и его тренерского штаба, если проследить за успехами братьев (к Антону это тоже относится) на старте нового сезона. Минимум обострения, максимум брака – вот новый девиз Миранчуков, Алексей матч с «Краснодаром» даже не доиграл до конца, утомив Юрия Семина своей бесполезностью на поле.

Нападающие

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Главный эпизод с участием Дриусси в матче «Зенита» и «Спартака» случился, когда ему прилетело в голову от Фернандо в штрафной площади «красно-белых». В созидательную игру своей команды аргентинец не вписался, все время не попадал в темп, часто терял мячи. В начале второго тайма аргентинец получил повреждение и покинул поле на электрокаре. Себастьяну желаем здоровья, но нужно заметить, что в конкретной игре вынужденный уход Дриусси помог «Зениту» завладеть инициативой. Аргентинец рядом с Дзюбой выглядел слишком декоративно.

Зе Луиш («Спартак»)

Нули в центральном матче тура – вина нападающих, и если тот же Дзюба сражался, как лев, выиграв десять верховых единоборств у соперников, то Зе Луиш даже в этом искусстве проявить себя не сумел, а когда наступала пора решающих действий, допускал ошибки, лишавшие «Спартак» опасных моментов. Так, Зе не смог грамотно распорядиться мячом в перспективном выпаде два в одного, шанс был упущен. В концовке африканец явно подустал, «Спартаку» не хватило третьей замены, потраченной из-за травмы Жиго, выход Луиса Адриано напрашивался.

Марко Обрадович/Артур Саркисов («Енисей»)

Удивительный форвард-невидимка играет в «Енисее». В прошлом туре Обрадович за тайм встретился с мячом десять раз и лишь однажды сумел сохранить его для команды, в игре с «Арсеналом» терпение Дмитрия Аленичева лопнуло уже после получаса игры. За это время Марко лишь четыре раза потрогал мяч. Впрочем, сменивший его Саркисов за свой час тоже всего лишь девять раз коснулся мяча, завершив все эти судьбоносные встречи потерями. Может быть, дело не только в нападающих, но и в невыстроенной игровой модели?

Тренер

Дмитрий Парфёнов («Урал»)

«Урал» провел ужасный матч по всем показателям, особенно в обороне, одно из худших выступлений команды РПЛ в этом сезоне. Спрашивать, конечно же, нужно с главного тренера, ведь тут дело не в индивидуальных ошибках или плохой игре парочки выпавших игроков, от чего никто не застрахован, вся команда оказалась не готовой к противостоянию с ЦСКА .

Разочарование. Травмы Жиго и Дриусси

Напряженное противостояние в Санкт-Петербурге оказалось омрачено двумя травмами. Самуэль Жиго, как уже стало известно, порвал крестообразные связки и выбыл из строя примерно на полгода. Тяжелая травма, по словам Семака, и у Себастьяна Дриусси, правда, подробностей пока нет. Футболистам – крепкого здоровья!

И снова судейство. Владимир Москалев и его бригада

В матче «Зенит» - «Спартак» не было предвзятости, сходу не скажешь, какой из сторон судейские ошибки больше помогли или навредили, но сложно отрицать простой факт: уровень судейства на стадионе «Санкт-Петербург» не соответствовал уровню матча. Тут и не назначенные пенальти в обе стороны, и непоследовательность при вынесении предупреждений. Вот каким чудом Леандро Паредес доиграл до финального свистка без желтой карточки? Фиксация положения «вне игры» тоже была не всегда идеальна, в частности, в концовке «Спартак» из-за этого лишили перспективного штрафного удара. «Зенит», в свою очередь, может справедливо указать, что Николай Рассказов должен был получать вторую желтую карточку и уходить с поля. В общем, целый ворох ошибок, явно не украсивших футбольное действо.

Крупным планом. Телевизионная картинка

Наверняка многих из тех, кто смотрел матч по телевизору, возмутило качество монтажа прямой трансляции. Бесконечное количество крупных планов и видов трибуны вместо демонстрации футбола – это преступление перед телезрителем. Кажется, в общей сложности три-пять минут матча оказались потерянными для трансляции из-за столь художественного подхода к режиссуре. И ведь столько примеров классной работы коллег перед глазами! Мы все видели чемпионат мира, где работали лучшие мастера своего дела, смотрим зарубежные чемпионаты, и нигде нет такого, чтобы вместо просмотра атаки одной из команд приходилось наблюдать три повтора неопасного удара по ее воротам, а потом еще и эмоции тренеров или футболистов. Показ матча, как и судейство, и близко не соответствовали афише «Зенит» - «Спартак».

Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?